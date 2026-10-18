مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، هدف‌گذاری شده است که تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در سال ۱۴۰۷ به ۳۲۰ هزار نفر برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمدباقر جعفری گفت : آمار دانشجویان بین‌المللی بر اساس سال تحصیلی محاسبه می‌شود، نه سال تقویمی. بر همین اساس، در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۴ـ۱۴۰۵، حدود ۷۵ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های ایران مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود : در برنامه هفتم پیشرفت، هدف‌گذاری شده است که تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در سال ۱۴۰۷ به ۳۲۰ هزار نفر برسد. این عدد به معنای پذیرش ۳۲۰ هزار دانشجوی جدید در یک سال نیست، بلکه مجموع دانشجویانی است که در آن سال در نظام آموزش عالی کشور تحصیل می‌کنند.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان گفت : برای رسیدن به این هدف، برنامه برش سالانه تعریف شده است. در سال ۱۴۰۳، هدف جذب ۶۰ هزار دانشجو بود که با پذیرش حدود ۵۹ هزار و ۵۰۰ نفر، حدود ۹۹.۵ درصد برنامه محقق شد. در سال ۱۴۰۴ نیز هدف تعیین‌شده ۹۰ هزار نفر بود که با تحقق حدود ۷۵ هزار نفر، حدود ۸۵ درصد هدف برنامه به دست آمد.

جعفری افزود : با وجود شرایط خاص در کشور ، روند جذب دانشجویان خارجی ادامه دارد و هدف‌گذاری سال ۱۴۰۵ نیز بر اساس برنامه سالانه، ۱۴۰ هزار نفر است. این رقم هدف برنامه‌ای است و باید آمار نهایی دانشجویان شاغل به تحصیل در طول سال تحصیلی را مبنای ارزیابی قرار داد.

وی گفت : دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران ، از ۸۶ ملیت مختلف هستند. با این حال، کشور‌های همسایه سهم بیشتری در جمعیت دانشجویان بین‌المللی ما دارند؛ زیرا نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و امکان رفت‌وآمد زمینی، تحصیل در ایران را برای این دانشجویان آسان‌تر می‌کند.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان افزود : بر اساس آمار ارائه‌ شده ، حدود ۷۰ درصد دانشجویان خارجی از عراق ، حدود ۲۰ درصد از افغانستان و نزدیک به ۱۰ درصد از سایر کشور‌ها هستند. در میان دیگر کشور‌های مبدأ می‌توان به ترکیه، سوریه، لبنان، پاکستان و هند اشاره کرد.

جعفری گفت : البته ظرفیت ایران به کشور‌های همسایه محدود نمی‌شود. کشور‌های آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان، همچنین کشور‌های جنوب شرق آسیا مانند اندونزی و مالزی، از حوزه‌های دارای ظرفیت برای توسعه جذب دانشجوی بین‌المللی هستند.

وی درخصوص مجوز جذب دانشجوی بین المللی افزود : حدود ۲۱۰ دانشگاه و واحد دانشگاهی، از جمله برخی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، مجوز جذب دانشجوی شهریه‌پرداز خارجی را دارند که ۱۶۰ دانشگاه از بین این تعداد خیلی فعال هستند، این دانشجویان از مسیر‌های پذیرش بین‌المللی وارد دانشگاه می‌شوند و پذیرش آنها با پذیرش از طریق کنکور سراسری تفاوت دارد.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان گفت : میزان موفقیت دانشگاه‌ها به عوامل مختلفی وابسته است؛ از جمله رشته‌های ارائه‌شده، کیفیت آموزشی، امکانات، میزان شهریه، خدمات دانشجویی و تعامل با مؤسسات مجاز جذب دانشجو. دانشگاه‌هایی که در این زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت بیشتری دارند، طبیعتاً شانس بالاتری برای جذب دانشجوی بین‌المللی خواهند داشت.

جعفری افزود : با این حال، برای توسعه جذب دانشجو و استفاده از ظرفیت‌های بیشتر، مسیر دیگری نیز در نظر گرفته شده است. برای نخستین بار به ۳۰ دانشگاه برتر کشور مجوز ارائه برخی دوره‌ها به زبان انگلیسی داده شده و امکان ارائه آموزش به زبان عربی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت : این سیاست به معنای کنار گذاشتن زبان فارسی نیست؛ بلکه کانال جدیدی در کنار مسیر قبلی ایجاد می‌کند. برخی متقاضیان خارجی علاقه‌مندند در ایران تحصیل کنند، اما فرصت یا امکان اختصاص زمان طولانی برای یادگیری زبان فارسی را ندارند. ارائه دوره‌های تخصصی به زبان دوم ، می‌تواند امکان استفاده این گروه از ظرفیت علمی دانشگاه‌های ایران را فراهم کند.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان درخصوص جذب دانشجوی بین المللی افزود : مؤسسه غیرمجاز زیرمجموعه سازمان امور دانشجویان در داخل کشور وجود ندارد و هر مجموعه‌ای که بدون دریافت مجوز در این حوزه فعالیت کند، کاملاً غیرقانونی است و به‌هیچ‌وجه زیرمجموعه این سازمان محسوب نمی‌شود. فعالیت برخی افراد در این زمینه نیز در قالب دلالی صورت می‌گیرد که با آن برخورد می‌شود.

جعفری گفت : از آنجا که سازمان امور دانشجویان متولی نظارت بر فرایند جذب دانشجویان بین‌المللی است، احراز صلاحیت مؤسسات متقاضی فعالیت در این حوزه به‌صورت دقیق و کنترل‌شده انجام می‌شود. این فرایند شامل بررسی‌های تخصصی، مصاحبه‌های فردی و تخصصی و انجام استعلام‌های لازم از نهاد‌های ذی‌ربط، از جمله نهاد‌های امنیتی و نمایندگی مقام معظم رهبری، است. پس از طی این مراحل، موضوع در کارگروه مربوط بررسی و درباره صدور مجوز تصمیم‌گیری می‌شود.

وی تاکید کرد : در همین راستا، اخیرا به وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها نامه‌نگاری کردیم و تأکید شد که صرفاً مؤسسات دارای مجوز رسمی ، حق فعالیت در زمینه جذب دانشجوی بین‌المللی را دارند و ورود و فعالیت افراد و مجموعه‌های فاقد مجوز در این زمینه ممنوع است.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان افزود : همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان، آیین‌نامه و نرخ‌نامه مشخصی برای تعیین سقف هزینه دریافتی توسط مؤسسات مجاز در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، انحصار در فعالیت این مؤسسات نیز ممنوع است و فرایند جذب دانشجو باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و به‌صورت شفاف و رقابتی انجام شود تا حقوق دانشجویان حفظ شود و زمینه سوءاستفاده احتمالی از بین برود.

جعفری درباره اثر تحولات منطقه ای و جنگ بر انتخاب ایران بعنوان مقصد تحصیلی گفت : انتخاب مقصد تحصیلی نه فقط در ایران، بلکه در دنیا به عوامل مختلفی بستگی دارد. اعتبار علمی دانشگاه، هزینه تحصیل، هزینه زندگی، امنیت، امکان رفت‌وآمد و ارتباط دانشجو با خانواده از جمله مهم‌ترین عوامل هستند.

وی افزود : این شرایط به‌ویژه برای دانشجویان کشور‌های دورتر اثرگذار است؛ در حالی که دانشجویان کشور‌های همسایه به دلیل دسترسی زمینی و نزدیکی جغرافیایی، معمولاً امکان رفت‌وآمد آسان‌تری دارند. با وجود این چالش‌ها، ظرفیت علمی ایران همچنان قابل توجه است و باید برای معرفی بهتر آن در سطح بین‌المللی تلاش کرد.

این موضوع به‌ویژه درباره کشور‌هایی که برای پذیرش مدارک دانشگاهی ضوابط خاصی دارند، باید با گفت‌و‌گو و همکاری دوجانبه پیگیری شود. هرچه شناخت متقابل نظام‌های آموزش عالی بیشتر باشد، امکان توسعه همکاری‌های علمی و جذب دانشجوی خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند.