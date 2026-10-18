معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه افزایش تولید داخلی ذرت و دانه‌های روغنی با توسعه کشاورزی قراردادی برای کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی با اشاره به چالش‌های تأمین مالی تولیدکنندگان و نوسانات بازار محصولات پروتئینی گفت: برای پایداری تولید باید حلقه‌های مختلف زنجیره دام و طیور، از تأمین نهاده و تولید خوراک تا پرورش، کشتار و توزیع، به یکدیگر متصل شوند.

او افزود: تکمیل این زنجیره با استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی امکان‌پذیر است و بانک‌ها نیز برای مشارکت در تأمین منابع موردنیاز تولید اعلام آمادگی کرده‌اند.

تنظیم تولید متناسب با نیاز بازار

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت هماهنگی تولید و مصرف اظهار کرد: میزان جوجه‌ریزی دوره‌ای بر اساس نیاز کشور تعیین می‌شود و برای مدیریت تولید مازاد نیز ظرفیت‌های صادرات و ذخیره‌سازی در نظر گرفته شده است.

افزایش تولید داخلی ذرت و دانه‌های روغنی

فتحی توسعه کشاورزی قراردادی را یکی از راهکار‌های کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی دانست و گفت: انعقاد قرارداد میان کارخانه‌ها و کشاورزان تولیدکننده ذرت، کلزا و سویا می‌تواند هم تولید داخلی نهاده‌ها را افزایش دهد و هم زمینه تأمین مالی کشاورزان را فراهم کند.

او با اشاره به برنامه‌های کشت امسال افزود: با اصلاح سیاست‌ها، سطح زیرکشت دانه‌های روغنی نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت و برنامه افزایش تولید داخلی ذرت نیز دنبال می‌شود.

فتحی تأکید کرد: استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند وابستگی به واردات نهاده‌های دامی را کاهش دهد و به پایداری زنجیره تولید دام و طیور کمک کند.