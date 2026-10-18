مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای افزایش منابع صندوق ملی مسکن به بیش از ۷/۵ همت با هدف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بیش از ۳۵ هزار متقاضی خبر داد.



به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما ، رضا فرهادزاده در نشست بررسی روند اجرای طرح‌های مسکن حمایتی گفت: اراضی و واحدهای نیمه‌تمام و همچنین ساختمان‌های قدیمی نیازمند بازسازی و مقاوم‌سازی، به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و ظرفیت‌های اشتغال، می‌توانند نقش مهمی در تأمین مسکن و تحقق سکونت پایدار ایفا کنند.

وی افزود: در همین راستا مقرر شده است استان‌ها با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه استفاده مردم از تسهیلات خودمالکی را فراهم کنند تا مالکان بتوانند واحدهای نیمه‌تمام خود را تکمیل کرده یا ساختمان‌های فرسوده و ناایمن را بازسازی و مقاوم‌سازی کنند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام در کشور که عملیات ساخت آن‌ها به دلیل مشکلات تأمین مالی متوقف شده است، گفت: افزایش سقف تسهیلات تکمیل این واحدها نیز در دست پیگیری قرار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سقف تسهیلات مورد نظر حدود ۴۰۰ میلیون تومان است و برنامه‌ریزی برای افزایش آن تا ۸۵۰ میلیون تومان در حال بررسی و رایزنی است. مکاتبات لازم نیز با پیگیری وزیر راه و شهرسازی انجام شده، اما افزایش سقف تسهیلات هنوز نهایی نشده است.