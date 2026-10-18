به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
فاطمه تنهایی هدف از اجرای این کارویژهها را رفع مشکلات محلات، بهسازی زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات شهری عنوان کرد و گفت: این اقدامات بر اساس نیازهای شناساییشده و با هماهنگی حوزههای تخصصی منطقه در حال اجرا هستند.
وی درباره طرح های مدیریت منابع آب بیان کرد: مخزن ذخیره آب ۶۵۰ مترمکعبی قنات مهدیآباد احداث شده و پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار ایستگاه پمپاژ، مراحل انعقاد قرارداد از طریق معاونت مالی و اقتصاد شهری در حال انجام است. عملیات اجرایی این ایستگاه پس از ابلاغ پیمان آغاز میشود.
به گفته شهردار منطقه ۸، جمعآوری نهر روباز ضلع جنوبی خیابان دماوند در محدوده ترمینال شرق قدیم تا زیر پل خاقانی به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده و عملیات اجرایی در ضلع شمالی این خیابان نیز بیش از ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.
تنهایی با اشاره به بهسازی معابر و رفع مشکلات محیطی افزود: دیوارکشی کوچه تواناپسند در خیابان دماوند، با هدف رفع نقطه بیدفاع شهری و پاکسازی محل تجمع افراد متجاهر، به پایان رسیده و عملیات بهسازی کوچه افشار در خیابان مهرانپور نیز بیش از ۹۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین با اجرای لایروبی مستمر و دورهای در محدوده تقاطعهای غیاثیپور و سهیلیان، مشکل آبگرفتگی این نقاط در خیابان ثانی برطرف شده است.
وی نوسازی و بهسازی خطوط لوله آب خام در محورهای رسالت، مهرانپور و چاه خلیلی و میادین ۵۱، ۵۲، ۵۹، ۶۳، ۶۴ و ۷۵ را از دیگر اقدامات انجامشده در ناحیه ۲ برشمرد و از تعویض پمپ چاه چهلدستگاه نیز خبر داد.
در حوزه ترافیک، شیارهای آرامسازی و سرعتکاههای استاندارد مقابل ایستگاه ۱۹ آتشنشانی در خیابان دماوند اجرا شده و دستکهای ترافیکی نیز در ورودیهای بوستان فدک و خیابان آیت نصب شدهاند.
شهردار منطقه ۸ درباره اقدامات ناحیه ۳ نیز توضیح داد: عملیات تأمین روشنایی زیر پل آغاز در محدوده بزرگراه امام علی(ع) و گلشندوست در دست اجراست و خاموشی زیرگذر خیالستان بهطور کامل برطرف شده است. پاکسازی زباله و ضایعات و جمعآوری افراد متجاهر در محدوده بایپس کانال گلشندوست نیز انجام شده است.
تنهایی در پایان از ادامه اجرای برنامههای نگهداشت شهری شامل کفتراشی و جدارهتراشی معابر، شستوشو و گندزدایی مخازن پسماند و زیرمخزنیها مطابق برنامه زمانبندی خبر داد و تأکید کرد: نظارت بر روند اجرا و هماهنگی میان حوزههای تخصصی تا تکمیل اقدامات باقیمانده و ارتقای کیفیت خدمات شهری در محلات ادامه خواهد داشت.