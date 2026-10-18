پیشرفت ۹۵ درصدی ۱۱ کارویژه عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری منطقه ۸

شهردار منطقه ۸، از پیشرفت ۹۵ درصدی ۱۱ کارویژه عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری در نواحی سه‌گانه خبر داد و اعلام کرد بخش قابل توجهی از این اقدامات به پایان رسیده و سایر پروژه‌ها در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.