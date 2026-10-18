نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تقویت معنویت در بدنه ارتش از ماموریت‌های اساسی سازمان عقیدتی سیاسی است گفت:رشد اخلاقی و شخصیتی کارکنان می‌تواند در ارتقای مسئولیت‌پذیری، بهبود رفتار و عملکرد موثر باشد از این‌ رو تقویت شخصیت فردی و سازمانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در دیدار با جمعی از روسا و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تاسیس این سازمان با تاکید بر نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در تقویت معنویت، ارتقای دانش و افزایش بصیرت کارکنان گفت:اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی اثربخش، تعامل مستمر با فرماندهان و توجه به رشد علمی و شخصیتی کارکنان از مهمترین وظایف این سازمان است.

وی افزود:روحانیون و مسئولان عقیدتی سیاسی باید با افزایش مستمر دانش و آگاهی خود، توانایی ارتباط موثر با اقشار مختلف جامعه را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تقویت معنویت در بدنه ارتش از ماموریت‌های اساسی سازمان عقیدتی سیاسی است افزود:رشد اخلاقی و شخصیتی کارکنان می‌تواند در ارتقای مسئولیت‌پذیری، بهبود رفتار و عملکرد موثر باشد از این‌ رو تقویت شخصیت فردی و سازمانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل بر ضرورت تبیین جایگاه این نیرو، حفظ شان و منزلت کارکنان و پیگیری حقوق آنان تاکید کرد.

وی به ضرورت به‌روزرسانی دانش و بهره‌گیری از روش‌های نوین در فعالیت‌های عقیدتی سیاسی اشاره کرد و گفت: تعامل مستمر با فرماندهان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و ارتباط موثر با نهاد‌های خارج از ارتش از جمله اقداماتی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی اثربخش دنبال شود.

وی معنویت و باور‌های دینی را از عوامل موثر در ارتقای توان رزمی ارتش دانست و اظهار کرد: روحیه جنگاوری برخاسته از آموزه‌های اسلامی، در کنار ایمان، اراده و اتکا به قدرت الهی از عوامل تقویت پایداری نیرو‌های مسلح در میدان نبرد است.

وی با اشاره به نقش ارتش در کنار دیگر نیرو‌ها در ۲ جنگ تحمیلی اخیر افزود: تجربه‌های این جنگ نشان داد که برخورداری از تجهیزات پیشرفته به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و ایمان و باور‌های دینی نیز در تقویت روحیه و ایستادگی نیرو‌ها نقش دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی و عملیات روانی ارتقای سواد رسانه‌ای، بصیرت‌افزایی تقویت قدرت نرم و تبیین روایت‌های مستند را از الزامات صیانت از هویت اسلامی، انسجام ملی و روحیه انقلابی خانواده بزرگ ارتش برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد موثر سازمان عقیدتی سیاسی می‌تواند در ارتقای جایگاه ارتش، حفظ شان کارکنان و تقویت معنویت و آمادگی رزمی آنان نقش مهمی ایفا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد جوادی هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل در این دیدار با اشاره به کارنامه درخشان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده از دستاورد‌های ارزشمند این سازمان است.

وی تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را نقطه عطفی در تاریخ ساختار نظامی کشور دانست و افزود: شکل‌گیری این نهاد با تکیه بر آموزه‌های وحیانی و ارزش‌های اسلامی پیوند میان ایمان و جهاد را در مجموعه نیرو‌های مسلح تقویت کرد.

حجت الاسلام جوادی با تاکید بر اهمیت تعمیق باور‌های دینی در ارتش خاطرنشان کرد: ترویج ارزش‌های اسلامی و انتقال میراث ایثار و شهادت به نسل‌های آینده از رسالت‌های مهم این سازمان در حفظ هویت دینی و انقلابی کارکنان به شمار می‌رود.

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل بر ضرورت استمرار این مسیر در راستای تقویت معنویت و تحکیم پیوند میان اعتقادات دینی و روحیه جهادی در نیرو‌های مسلح تاکید کرد.