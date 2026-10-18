به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در دیدار با جمعی از روسا و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تاسیس این سازمان با تاکید بر نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در تقویت معنویت، ارتقای دانش و افزایش بصیرت کارکنان گفت:اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی اثربخش، تعامل مستمر با فرماندهان و توجه به رشد علمی و شخصیتی کارکنان از مهمترین وظایف این سازمان است.

وی افزود:روحانیون و مسئولان عقیدتی سیاسی باید با افزایش مستمر دانش و آگاهی خود، توانایی ارتباط موثر با اقشار مختلف جامعه را داشته باشند چرا رشد اخلاقی و شخصیتی کارکنان می‌تواند در ارتقای مسئولیت‌پذیری، بهبود رفتار و عملکرد موثر باشد از این‌ رو تقویت شخصیت فردی و سازمانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه تقویت معنویت در بدنه ارتش از ماموریت‌های اساسی سازمان عقیدتی سیاسی است افزود:رشد اخلاقی و شخصیتی کارکنان می‌تواند در ارتقای مسئولیت‌پذیری، بهبود رفتار و عملکرد موثر باشد از این‌ رو تقویت شخصیت فردی و سازمانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل بر ضرورت تبیین جایگاه این نیرو، حفظ شان و منزلت کارکنان و پیگیری حقوق آنان تاکید کرد.

وی به ضرورت به‌روزرسانی دانش و بهره‌گیری از روش‌های نوین در فعالیت‌های عقیدتی سیاسی اشاره کرد و گفت: تعامل مستمر با فرماندهان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و ارتباط موثر با نهاد‌های خارج از ارتش از جمله اقداماتی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی اثربخش دنبال شود.

وی معنویت و باور‌های دینی را از عوامل موثر در ارتقای توان رزمی ارتش دانست و اظهار کرد: روحیه جنگاوری برخاسته از آموزه‌های اسلامی، در کنار ایمان، اراده و اتکا به قدرت الهی از عوامل تقویت پایداری نیرو‌های مسلح در میدان نبرد است.

وی با اشاره به نقش ارتش در کنار دیگر نیرو‌ها در ۲ جنگ تحمیلی اخیر افزود: تجربه‌های این جنگ نشان داد که برخورداری از تجهیزات پیشرفته به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و ایمان و باور‌های دینی نیز در تقویت روحیه و ایستادگی نیرو‌ها نقش دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی و عملیات روانی ارتقای سواد رسانه‌ای، بصیرت‌افزایی تقویت قدرت نرم و تبیین روایت‌های مستند را از الزامات صیانت از هویت اسلامی، انسجام ملی و روحیه انقلابی خانواده بزرگ ارتش برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد موثر سازمان عقیدتی سیاسی می‌تواند در ارتقای جایگاه ارتش، حفظ شان کارکنان و تقویت معنویت و آمادگی رزمی آنان نقش مهمی ایفا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد جوادی هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل در این دیدار با اشاره به کارنامه درخشان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده از دستاورد‌های ارزشمند این سازمان است.

وی تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را نقطه عطفی در تاریخ ساختار نظامی کشور دانست و افزود: شکل‌گیری این نهاد با تکیه بر آموزه‌های وحیانی و ارزش‌های اسلامی پیوند میان ایمان و جهاد را در مجموعه نیرو‌های مسلح تقویت کرد.

حجت الاسلام جوادی با تاکید بر اهمیت تعمیق باور‌های دینی در ارتش خاطرنشان کرد: ترویج ارزش‌های اسلامی و انتقال میراث ایثار و شهادت به نسل‌های آینده از رسالت‌های مهم این سازمان در حفظ هویت دینی و انقلابی کارکنان به شمار می‌رود.

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل بر ضرورت استمرار این مسیر در راستای تقویت معنویت و تحکیم پیوند میان اعتقادات دینی و روحیه جهادی در نیرو‌های مسلح تاکید کرد.