معاون اقتصادی استاندار گفت: احداث شهرک کارگاهی تخصصی پوشاک در شهرستان گالیکش با هدف توسعه فعالیت‌های تولیدی، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در دستور کار قرار دارد و تأمین پنج هکتار زمین برای اجرای این طرح در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کیان مهر اظهار کرد: با همکاری نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اقدامات لازم برای رفع موانع اداری و تعیین تکلیف مسائل مالکیتی اراضی در حال انجام است تا زمینه انتقال زمین به شرکت شهرک‌های صنعتی استان و آغاز عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود.

او تأکید کرد: پیگیری این طرح با جدیت ادامه دارد تا با تسریع در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، زمینه استقرار کارگاه‌ها و تولیدکنندگان پوشاک فراهم شده و گامی مؤثر در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در شهرستان گالیکش برداشته شود.