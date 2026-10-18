در نشست شورای اداری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت ۱۳۰ هکتار از قلعه الموت به میراث فرهنگی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای اداری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، گام‌های مهمی در راستای تثبیت مالکیت اراضی دولتی، حمایت از بخش تولید و تعیین تکلیف اسناد رسمی برداشته شد.

در این نشست اسناد مالکیت ۱۳۰ هکتار از محوطه تاریخی و ارزشمند «قلعه الموت» به‌طور رسمی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین تحویل داده شد تا زمینه حفاظت قانونی و صیانت بیشتر از این اثر ملی فراهم شود.

همچنین در ادامه این جلسه، در راستای حمایت از رونق اقتصادی و واحد‌های تولیدی، هفت فقره سند مالکیت واحد‌های تولیدی به صاحبان آنها اعطا گردید و اسناد مربوط به شهر صنعتی البرز و شهر الوند نیز تحویل داده شد.

بخش دیگری از دستاورد‌های این نشست، صدور ۲۵۸ فقره سند مالکیت متعلق به تعاونی مسکن نیرو‌های مسلح در قزوین بود که گامی در جهت تسریع در فرآیند خانه‌دار شدن و تثبیت مالکیت اعضای این تعاونی‌ها به شمار می‌رود. مسئولان هدف از اجرای این اقدامات را تثبیت مالکیت، حمایت از تولید و تسریع در صدور اسناد رسمی اعلام کردند.

شایان ذکر است در حاشیه این سفر، برنامه‌های دیگری از جمله ملاقات مردمی بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با شهروندان قزوینی در مسجد امام حسن عسگری (ع) برگزار شد و مشکلات ثبتی مراجعان مورد بررسی قرار گرفت.