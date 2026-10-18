معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت بندی و اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات ۴۰۰ همتی به واحد‌های آسیب دیده انجام شده است و برای پرداخت در انتظار تایید نهایی بانک مرکزی هستیم.

سعید شجاعی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: این تسهیلات به صورت مرحله‌ای و در هر مرحله ۱۰۰ همت برای بازسازی واحد‌های صنعتی اختصاص می‌یابد.

وی گفت: واحد‌های صنعتی براساس شاخص‌های تعیین شده، اولویت بندی شدند و با تایید نهایی بانک مرکزی فرآیند اجرا آغاز خواهد شد، ۲۷ واحد صنعتی که آسیب جدی دیدند و واحد‌های گلوگاهی ما هستند، در اولویت اول قرار دارند و مشمول دریافت بسته اول تسهیلات ۱۰۰ همتی هستند.

معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صمت افزود: از محل منابع بودجه عمومی هم حدود ۶ و نیم همت تسهیلات در نظر گرفته شده است که از طریق صندوق سها، فرآیند اعطای این تسهیلات آغاز خواهد شد.

وی در مورد بازسازی و نوسازی خطوط تولید گفت: به خاطر محدودیت‌های ارزی، موضوع نوسازی خطوط تولید با کندی مواجه شده است، در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم از محلی غیر از ارز‌های بانکی و یا موضوع سپرده خود و دیگران، بتوانیم برای تامین ماشین آلات و نوسازی خطوط تولید اقدام کنیم.

شجاعی افزود: امسال وزارت صمت بر بازسازی واحد‌های آسیب دیده تمرکز کرد و تخصیص ارز واحد‌های تولیدی هم با توجه به همین موضوع انجام شد.