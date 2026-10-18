به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی از آغاز به کار پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» از فردا، ۲۷ مهرماه، در ارومیه خبر داد و گفت: این نمایشگاه با حضور فعالان صنعت پوشاک از ۱۰ استان کشور و در قالب ۶۰ غرفه، با هدف ترویج فرهنگ پوشش ایرانی ـ اسلامی و حمایت از تولیدات داخلی برگزار می‌شود.

نیرالهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی، با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» اظهار کرد: این رویداد ملی از ۲۷ مهر تا یکم آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی پارک جنگلی ارومیه برگزار می‌شود و میزبان تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک از ۱۰ استان کشور خواهد بود.

وی افزود: در این نمایشگاه ۶۰ غرفه به عرضه و معرفی محصولات متنوع در حوزه پوشاک ایرانی ـ اسلامی اختصاص یافته است تا بازدیدکنندگان بتوانند با جدیدترین تولیدات و طرح‌های این حوزه آشنا شوند و محصولات مورد نیاز خود را با تنوع و قیمت مناسب تهیه کنند.

نیرالهامی، ترویج فرهنگ پوشش ایرانی ـ اسلامی متناسب با نیاز‌ها و سلیقه روز جامعه، معرفی الگو‌های متنوع، زیبا، کاربردی و عفیفانه در حوزه مد و لباس و تقویت هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این رویداد گفت: حمایت از کسب‌وکار‌های داخلی، معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشاک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت نساجی از دیگر اهداف نمایشگاه گوهرشاد است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی برای تعامل، تبادل تجربه و هم‌افزایی میان طراحان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه مد و لباس فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولیدات داخلی و توسعه بازار محصولات ایرانی باشد.

الهامی با بیان اینکه در این نمایشگاه محصولات متنوعی برای گروه‌های مختلف سنی عرضه می‌شود، گفت: علاوه بر پوشاک بانوان، پوشاک مردانه، جوانان و کودکان نیز در این رویداد ارائه خواهد شد و تعدادی از تولیدکنندگان و برند‌های شناخته‌شده ایرانی در آن حضور دارند.

وی تأکید کرد: نمایشگاه گوهرشاد صرفاً یک رویداد اقتصادی و تجاری نیست، بلکه بستری فرهنگی برای تقویت ارزش‌های خانواده‌محور، ترویج فرهنگ عفاف و حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود؛ رویدادی که تلاش دارد با تکیه بر ذوق و هنر طراحان و تولیدکنندگان داخلی، الگو‌های متنوع و متناسب با نیاز خانواده‌های ایرانی را معرفی کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی همچنین از اختصاص یکی از غرفه‌های این نمایشگاه به عرضه تولیدات زندانیان خبر داد و افزود: این اقدام در راستای حمایت از تولیدات این گروه و کمک به تقویت فعالیت‌های اقتصادی آنان انجام می‌شود.

پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» از ۲۷ مهر تا یکم آبان‌ماه، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی پارک جنگلی ارومیه میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.