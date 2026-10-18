با فرود پرواز شرکت هواپیمایی «سلام‌ایر» عمان در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، پرواز‌های این شرکت عمانی در مسیر مسقط — تهران پس از وقفه‌ای کوتاه به صورت رفت و برگشت و هفتگی ازسرگرفته شد.

پرواز‌های عمان به ایران پس از وقفه اخیر ازسرگرفته شد

پرواز‌های عمان به ایران پس از وقفه اخیر ازسرگرفته شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دومین پرواز خارجی پس از وقفه ناشی از تحولات اخیر، صبح امروز (یکشنبه) در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به زمین نشست.

بر اساس این گزارش، پرواز شرکت هواپیمایی «سلام‌ایر» (SalamAir) عمان که فرودگاه مسقط را به مقصد تهران ترک کرده بود، حوالی ساعت ۱۱:۳۰ در فرودگاه امام خمینی بر زمین نشست.

این خط پروازی به صورت منظم رفت‌وبرگشت در مسیر «مسقط – تهران – مسقط» برنامه‌ریزی شده و بر اساس جدول پروازی مصوب، در روزهای یکشنبه و جمعه هر هفته عملیاتی خواهد بود.

«سلام‌ایر» دومین شرکت هواپیمایی بین‌المللی است که پس از شرکت هواپیمایی العراقیه (Iraqi Airways)، پروازهای برنامه‌ای خود به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی را پس از تعلیق پروازها در پی تحولات اخیر منطقه، ازسرگرفته است.