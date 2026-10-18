به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در پرداخت تسهیلات حمایتی موضوع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: بر اساس آمار تجمیعی عملکرد استان، از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۶ هزار و ۱۳۲ درخواست به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال در این بخش ثبت شده است.

ناصر یار محمدیان افزود: سهمیه مبلغی تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی استان، ۱۸ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال بوده است، که بر اساس آمار موجود، میزان مبلغ ثبت نام شده به حدود ۷۰ درصد این سهمیه می‌رسد، همچنین در این مدت، ۳۸۷ فقره تسهیلات به مبلغ مجموع ۸۱۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پرداخت تسهیلات گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) با پرداخت ۱۶۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال، بیشترین مبلغ پرداختی را در میان دستگاه‌ها به خود اختصاص داده و بنیاد برکت نیز با پرداخت ۱۰۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۹۸ میلیارد ریال، در جایگاه بعدی قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: بررسی عملکرد دستگاه‌ها در مرحله ثبت نام نیز نشان می‌دهد معاونت توسعه روستایی با ثبت درخواست‌هایی به مبلغ ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال، کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۳ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال و بسیج سازندگی با هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال، به ترتیب بیش از سهمیه تعیین شده درخواست ثبت کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در تکمیل فرایند پرداخت تسهیلات حمایتی ادامه داد: پیگیری وضعیت پرونده‌های ثبت‌شده، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرایند پرداخت به متقاضیان واجد شرایط، از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد این برنامه و افزایش بهره مندی متقاضیان از منابع حمایتی است.