بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) با ۷.۶۵ تریلیون دلار دارایی، در صدر فهرست بزرگ‌ترین بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما، از پکن، بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) با ۷.۶۵ تریلیون دلار دارایی، در صدر فهرست بزرگ‌ترین بانک‌های جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است.

جایگاه نخست این بانک چینی، بیانگر ابعاد گسترده نظام بانکی چین و نقش مهم این کشور در اقتصاد و نظام مالی جهان است.

بانک صنعتی و تجاری چین که از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی جهان به شمار می‌رود، در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، پشتیبانی از شرکت‌ها و توسعه خدمات بانکی داخلی و بین‌المللی نقش دارد.

حضور این بانک در صدر رتبه‌بندی جهانی، در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که چین همچنان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهان است و مؤسسات مالی این کشور در تأمین مالی تجارت، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بزرگ اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند.