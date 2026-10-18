به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد رضا کریمی افزود: مسائل مطرح شده در خصوص تخصیص ارز خرید و واردات ماشین آلات خط تولید شرکت فولاد سفید دشت، رفع مشکلات تامین مواد اولیه شرکت فولاد سفید دشت و تامی، تخصیص ارز جهت خرید بخشی از ماشین آلات خط تولید شرکت فولاد تاراز و موافقت با تخصیص ارز جهت توسعه و ایجاد خط بلک پلیت شرکت فولاد توان آور آسیا بود.