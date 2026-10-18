به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره گاز بویین میاندشت با اعلام حدود ۱۲ هزار مشترک گاز در بویین میاندشت، از اختصاص سهمیه هشت هزار دستگاه بخاری هوشمند گازی به این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود استفاده از این تجهیزات، مصرف گاز مشترکان را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و زمینه مدیریت بهتر مصرف سوخت در بخش خانگی را فراهم کند.

حسین طهماسبی با بیان اینکه ارزش ریالی هر دستگاه بخاری هوشمند در بازار حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است، افزود: این تجهیزات در قالب طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و در ازای تحویل بخاری‌های فرسوده مشترکان، به طور رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، اجرای طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌های اداره‌ها و مدارس را از دیگر برنامه‌های مدیریت مصرف گاز در شهرستان دانست و ادامه داد: بر اساس برآورد‌های انجام شده، اجرای این طرح می‌تواند به‌طور متوسط مصرف گاز موتورخانه‌ها را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد.

رییس اداره گاز بویین میاندشت گفت: استفاده از تجهیزات گرمایشی پربازده، بهسازی سامانه‌های گرمایشی و توجه به راهکار‌های مدیریت مصرف، علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، به حفظ منابع ملی و تأمین پایدار گاز برای بخش‌های مختلف مصرف کمک می‌کند.

شهرستان بویین میاندشت در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.