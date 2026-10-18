رئیس کمیته پارالمپیک آسیا در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره ابن بازی‌ها در آیچی–ناگویا گفت: این مسابقات می‌توانند کلیشه‌های مربوط به معلولیت را بشکنند، موانع اجتماعی را از میان بردارند و زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای با فرصت‌های برابر برای همه افراد شوند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ماجد راشد، رئیس کمیته پارالمپیک آسیا (APC)، در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ در ناگویای ژاپن، با اشاره به حضور ورزشکاران ۴۵ کشور در این رقابت‌ها اظهار داشت: ۴۵ کشور، هزاران رؤیا، فرهنگ‌ها و مسیر‌های متفاوت، اما یک صحنه، یک روح مشترک و یک قلب؛ ورزشکاران، قلب و روح واقعی این بازی‌ها هستند.

وی خطاب به ورزشکاران حاضر در این مسابقات افزود: شما در سه سال گذشته با تلاش، فداکاری و پشت سر گذاشتن دشواری‌های فراوان به این لحظه رسیده‌اید. زمانی تمرین کرده‌اید که هیچ‌کس نظاره‌گرتان نبوده، محدودیت‌های خود را به چالش کشیده‌اید و با عبور از موانع و شکستن کلیشه‌ها، امروز در این میدان بزرگ حضور دارید.

رئیس کمیته پارالمپیک آسیا با تأکید بر اینکه هر ورزشکار داستانی متفاوت از اراده، شجاعت و پشتکار دارد، تصریح کرد: هر یک از شما مسیر منحصربه‌فردی را برای رسیدن به این بازی‌ها پیموده‌اید و اکنون لحظه درخشش شما فرا رسیده است. ما به تک‌تک شما افتخار می‌کنیم.

راشد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی ورزش معلولان در ژاپن گفت: ۵۱ سال پیش، شهر اوئیتا در ژاپن میزبان نخستین بازی‌های منطقه‌ای ورزش معلولان در آسیا بود؛ رقابت‌هایی که در سال ۱۹۷۵ با حضور ۹۷۳ ورزشکار از ۱۸ کشور در هشت رشته ورزشی و با اندیشه و رهبری دکتر یوتاکا ناکامورا برگزار شد.

وی افزود: امروز با نگاهی به آن رویداد تاریخی می‌توان دریافت که جنبش ورزش پارالمپیکی آسیا تا چه اندازه رشد کرده و چه مسیر طولانی و ارزشمندی را پشت سر گذاشته است.

رئیس کمیته پارالمپیک آسیا همچنین با یادآوری بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ که به دلیل همه‌گیری کرونا بدون حضور تماشاگران برگزار شد، اظهار داشت: در آن دوران جهان با شرایط دشواری مواجه بود و هیچ‌کس نمی‌دانست آینده چگونه رقم خواهد خورد، اما ژاپن در کنار جنبش پارالمپیک ایستاد و از طریق ورزش، جهان را گرد هم آورد.

راشد با بیان اینکه بازی‌های آیچی–ناگویا فصل تازه‌ای در تاریخ ورزش پارالمپیکی آسیا رقم می‌زند، خاطرنشان کرد: ورزش در جایی فرصت‌ها را می‌بیند که دیگران ممکن است محدودیت‌ها را ببینند. ورزش انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که جهان تلاش می‌کند آنها را از هم دور کند.

وی ادامه داد: در این بازی‌ها، تفاوت‌ها موجب جدایی ما نمی‌شوند، بلکه ما را قدرتمندتر می‌کنند. ملت‌ها نه به‌عنوان غریبه، بلکه در جایگاه رقیب و دوست کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و در عین رقابت جدی، اصول جوانمردی و انصاف را رعایت می‌کنند. این زیبایی ورزش و قدرت واقعی جنبش پارالمپیک است.

رئیس کمیته پارالمپیک آسیا با تأکید بر اینکه دستاورد ورزشکاران تنها به مدال‌های کسب‌شده محدود نمی‌شود، گفت: هر عملکرد می‌تواند یک تصور نادرست را به چالش بکشد، هر موفقیت می‌تواند کلیشه‌ای را در هم بشکند و هر ورزشکار می‌تواند به نوجوانی که از روی سکو‌های تماشاگران یا از خانه مسابقات را دنبال می‌کند، شجاعت متفاوت رؤیاپردازی کردن را هدیه دهد.

راشد تصریح کرد: اهمیت این بازی‌ها فقط در مشخص شدن برندگان نیست، بلکه در تغییراتی است که برگزاری مسابقات در جامعه ایجاد می‌کند. این رقابت‌ها می‌توانند نگاه مردم به معلولیت را تغییر دهند، ذهن‌ها را باز کنند، موانع را از میان بردارند و ما را به جامعه‌ای نزدیک‌تر کنند که در آن همه افراد از فرصت‌های برابر برخوردار باشند و به همه احترام گذاشته شود.

وی همچنین با قدردانی از دولت ژاپن، مسئولان استان آیچی، شهرداری ناگویا، برگزارکنندگان و هزاران داوطلب این مسابقات اظهار داشت: ژاپن پیش از این نشان داده است که میراث پارالمپیکی چه دستاورد‌هایی می‌تواند داشته باشد و اکنون آیچی و ناگویا فرصتی دارند تا این میراث را گسترش دهند.

رئیس کمیته پارالمپیک آسیا در پایان خطاب به ورزشکاران حاضر در مراسم افتتاحیه گفت: با شجاعت و افتخار رقابت کنید، اراده و تاب‌آوری خود را به نمایش بگذارید و قدرت بی‌حدومرزتان را به آسیا و جهان نشان دهید. خاطره بسازید، تاریخ‌ساز شوید، اما مهم‌تر از همه، الهام‌بخش تغییر باشید.