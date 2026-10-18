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معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات زراعی تا ۱۰ روز آینده خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی با اشاره به برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود شرایط تولید گفت: افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت نهادهها و خوراک دام و طیور و کاهش هزینههای تولید، از راهکارهای کاهش فاصله قیمت محصولات از مزرعه تا سفره است.
وی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی را راهکار دیگری برای کاهش فاصله قیمت دریافتی تولیدکننده و هزینه پرداختی مصرفکننده دانست و افزود: این موضوع در دستور کار بخشهای مرتبط قرار دارد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامههای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان اظهار کرد: بخشی از منابع موردنیاز با مشارکت بانک کشاورزی و بانک تجارت تأمین میشود و بخشی نیز از سوی تشکلها در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد؛ همچنین استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در دست پیگیری است.
فتحی درباره تأمین نهادههای دامی نیز گفت: افزایش سهم تولید داخل دنبال میشود و ارز موردنیاز برای واردات نهادهها نیز تأمین شده است تا روند تأمین و توزیع این محصولات برای کارخانههای خوراک دام و واحدهای تولیدی ادامه یابد.
وی با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران افزود: بخش کشاورزی با وجود رشد منفی برخی بخشهای دیگر، رشد مثبت را تجربه کرده و میزان تولید و ارزش افزوده آن افزایش یافته است.
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید پیش از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از قیمتهای مصوب، برای انتخاب محصول و برنامهریزی کشت تصمیم بگیرند.