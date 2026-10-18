معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات زراعی تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی با اشاره به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود شرایط تولید گفت: افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت نهاده‌ها و خوراک دام و طیور و کاهش هزینه‌های تولید، از راهکار‌های کاهش فاصله قیمت محصولات از مزرعه تا سفره است.

وی عرضه مستقیم محصولات کشاورزی را راهکار دیگری برای کاهش فاصله قیمت دریافتی تولیدکننده و هزینه پرداختی مصرف‌کننده دانست و افزود: این موضوع در دستور کار بخش‌های مرتبط قرار دارد.

تأمین مالی تولیدکنندگان با روش‌های جدید

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های تأمین نقدینگی تولیدکنندگان اظهار کرد: بخشی از منابع موردنیاز با مشارکت بانک کشاورزی و بانک تجارت تأمین می‌شود و بخشی نیز از سوی تشکل‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد؛ همچنین استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در دست پیگیری است.

فتحی درباره تأمین نهاده‌های دامی نیز گفت: افزایش سهم تولید داخل دنبال می‌شود و ارز موردنیاز برای واردات نهاده‌ها نیز تأمین شده است تا روند تأمین و توزیع این محصولات برای کارخانه‌های خوراک دام و واحد‌های تولیدی ادامه یابد.

وی با اشاره به آمار‌های مرکز آمار ایران افزود: بخش کشاورزی با وجود رشد منفی برخی بخش‌های دیگر، رشد مثبت را تجربه کرده و میزان تولید و ارزش افزوده آن افزایش یافته است.

ضرورت اعلام به‌موقع نرخ‌های خرید تضمینی

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید پیش از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از قیمت‌های مصوب، برای انتخاب محصول و برنامه‌ریزی کشت تصمیم بگیرند.