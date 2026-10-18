به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان‌منش گفت: پیش‌بینی می‌شود که امسال حدود ۵۵ هزار تن ذرت علوفه‌ای با قابلیت سیلوشدن در داراب تولید شود.

او ادامه داد: ۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان داراب به کشت ذرت علوفه‌ای در فصل تابستان اختصاص دارد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: ذرت علوفه‌ای یکی از محصولات مهم در تأمین خوراک دام به شمار می‌رود و برداشت آن در زمان مناسب و سیلوکردن اصولی، امکان نگهداری علوفه و استفاده از آن در دوره‌های مختلف سال را فراهم می‌کند.

او بیان کرد: این محصول به دلیل ارزش غذایی و قابلیت نگهداری، نقش مهمی در تأمین بخشی از سهمیه غذایی مورد نیاز واحد‌های دامداری دارد.

اعیان‌منش بیان کرد: تولید علوفه در شهرستان داراب می‌تواند به تأمین بخشی از نیاز دامداری‌ها، پایداری تولیدات دامی و تقویت امنیت غذایی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مدیریت بهینه منابع آب، از عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد این محصول است.