به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رزمایش جان‌فدایان ایران با شعار «دیار علویان، جان‌فدایان ایران» و با حضور اقشار مختلف مردم و ۱۳۰ یگان رزمی در ساری آغاز شد.

بنیامین مرشدی، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در ساری، در گفت‌وگوی زنده با بخش خبری ساعت ۱۴ گفت: مردم مازندران پس از هفت ماه بار دیگر در میدان گرد هم آمدند تا جلوه‌ای از همدلی، همیاری، وحدت و آمادگی خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: پس از برگزاری این رزمایش در ۲۱ شهرستان مازندران، این بار مردم مرکز استان در آن حضور یافتند.

مرشدی با اشاره به حضور قشرهای مختلف مردم در این رزمایش گفت: کشاورزان، با وجود آغاز فصل کاشت پاییزه، با ادوات کشاورزی و ابزار کار خود در میدان حاضر شدند. دانش‌آموزان، ورزشکاران، پرستاران، کادر درمان و کسبه نیز از دیگر حاضران در این اجتماع بودند.

به گفته خبرنگار صداوسیما، جمعی از هواداران تیم نساجی نیز از قائم‌شهر در این رزمایش شرکت کردند تا پیام همدلی و وحدت مردم مازندران را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به پیشینه حضور مردم مازندران در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی افزود: این استان ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز در پویش جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند.

مرشدی همچنین با اشاره به جایگاه رزمندگان مازندران در دفاع مقدس، از اجرای برنامه مداحی با حضور حاج محمود کریمی در این مراسم خبر داد.