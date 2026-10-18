فرمانده انتظامی و دبیر قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح گیلان از مهارت‌آموزی بیش از ۳ هزار سرباز و پرداخت بیش از ۱۳۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به این افراد در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن‌پور گفت: از سال گذشته تاکنون، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان وظیفه گیلان متناسب با علاقه و تخصص خود، در دوره‌های گوناگون شرکت کردند و مهارت شغلی را با همکاری اداره فنی و حرفه‌ای استان فراگرفتند.

وی با تاکید بر حمایت‌های مالی قرارگاه مهارت‌آموزی نیرو‌های مسلح گیلان در مهارت آموزی سربازان برای ورود به بازار کار و پرداخت ۱۳۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از سال گذشته تاکنون خبر داد و افزود: به هر یک از کارکنان وظیفه‌ای که دوره‌های مهارت‌آموزی را با موفقیت سپری و گواهی‌نامه معتبر دریافت کنند، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و کم‌بهره اشتغال‌زایی پرداخت می‌شود.

دبیر قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح گیلان همچنین از آغاز چهارمین دوره مسابقات مهارتی سربازان خبر داد و گفت: چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح سوم آبان امسال، در ۱۰ رشته مهارتی و تخصصی و در ۳ سطح شهرستانی، استانی و کشوری آغاز می‌شود.

فرمانده انتظامی گیلان از همه سربازان آموزش‌دیده برای ثبت‌نام به‌موقع و شرکت در این مسابقات دعوت کرد و گفت: شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها، گواهی‌نامه رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند که این مدرک علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای اشتغال پایدار، شرایط بهره‌مندی از امتیازات ویژه و تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند.