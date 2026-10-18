

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) تا پایان هفته در بیشتر مناطق استان و در ساعات بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

مینا معتمدی افزود: در نیمه غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان نیز در ساعات عصر و شب، احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

مینا معتمدی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت:امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۳ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا دوشنبه به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.