بنیاد ملی علم ایران در نشست مشترک با دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از افزایش اعتبار طرح‌های پژوهشی به ۳.۲ همت در سال ۱۴۰۵، اجرای برنامه «جهش» با اعتبار یک‌همتی برای ۲۰ دانشگاه کشور و گسترش حمایت‌ها از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: نشست مشترک بنیاد ملی علم ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف معرفی برنامه‌های حمایتی بنیاد، تشریح فرایند‌های دریافت گرنت و پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهشگران و اعضای هیئت علمی برگزار شد.

مسعود صبایی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این نشست با اشاره به نقش بنیاد ملی علم ایران در پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی کشور گفت: علاوه بر امکان ارسال مستقل طرح‌های پژوهشی از سوی استادان، برنامه «جهش» نیز در ۲۰ دانشگاه کشور، از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در حال اجراست.

وی با اشاره به حمایت بنیاد از برنامه‌هایی همچون دوره‌های پسادکتری و تجهیز آزمایشگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد این حمایت‌ها به شتاب‌بخشی جریان علمی کشور منجر شود.

تخصیص یک همت به ۲۰ دانشگاه در قالب برنامه جهش

محمدرضا هرمزی‌نژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران، نیز با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر ضرورت آگاهی‌بخشی درباره ظرفیت‌های حمایتی بنیاد تأکید کرد و گفت: تجربه نشان می‌دهد حضور در دانشگاه‌ها و تشریح برنامه‌ها، میزان ارسال طرح‌های پژوهشی را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر جذب حمایت‌های مالی مؤثر باشد.

وی برنامه «جهش» را رویکردی جدید در حمایت نهادی از پژوهش دانست و افزود: برای نخستین بار در تاریخ بنیاد، حمایت‌ها در قالب نهادی و با انتخاب ۲۰ دانشگاه برتر کشور که حدود ۸۰ درصد تولیدات علمی را به خود اختصاص می‌دهند، دنبال می‌شود. در این چارچوب، یک همت اعتبار برای دوره‌ای سه‌ساله به این دانشگاه‌ها اختصاص یافته است.

افزایش اعتبار طرح‌های پژوهشی به ۳.۲ همت

علی جعفریان، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی بنیاد ملی علم ایران، نیز با تشریح چارچوب‌های حمایتی این بنیاد گفت: از زمان تأسیس تاکنون حدود ۴۵ هزار طرح پژوهشی به بنیاد ارسال شده که نرخ تصویب آنها ۳۶.۸ درصد بوده است.

وی با اشاره به افزایش اعتبار مصوب طرح‌های بنیاد از حدود ۸۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳.۲ همت در سال ۱۴۰۵، افزود: حمایت‌های بنیاد همه حوزه‌های علمی را در بر می‌گیرد و اطلاعات مربوط به طرح‌ها و حمایت‌ها نیز از طریق پایگاه اینترنتی بنیاد به نشانی insf.org منتشر می‌شود.

جعفریان مأموریت‌های بنیاد را پیشبرد مرز‌های دانش و مرجعیت علمی، ارائه راه‌حل‌های نوآورانه برای مسائل کلان کشور و ترویج علم عنوان کرد و گفت: طرح‌های پژوهشی عادی در لایه نخست تا ۵۰۰ میلیون تومان و در صورت همکاری بین‌المللی تا ۷۰۰ میلیون تومان حمایت می‌شوند. در لایه دوم، طرح‌های برنامه‌محور از یک تا پنج میلیارد تومان و در لایه سوم، کرسی‌ها و خوشه‌های پژوهشی از حمایت‌های مالی بالاتری برخوردارند.

حمایت از پژوهشگران جوان و طرح‌های مسئله‌محور

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی راهبردی بنیاد ملی علم ایران از برنامه‌ریزی برای اعطای ۱۰ کرسی پژوهشی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این برنامه، سالانه یک میلیارد تومان به صاحب کرسی اختصاص می‌یابد و حمایت از دو محقق پسادکتری و دو دانشجوی دکتری نیز پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، حمایت از اعضای هیئت علمی جوان زیر ۴۵ سال، خوشه‌های پژوهشی چندتخصصی، فناوری‌های پیشران و طرح‌های کلان بین‌المللی از دیگر برنامه‌های بنیاد است. همچنین در قالب برنامه مسئله‌محور «مهر»، طرح‌هایی برای حل چالش‌هایی همچون آب، تورم و امنیت غذایی دنبال می‌شود.

جعفریان افزود: دانشگاه‌هایی که مأموریت‌های ویژه آنها به تصویب برسد، از افزایش یک‌ونیم‌برابری سقف همه گرنت‌ها بهره‌مند می‌شوند و برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ۶۱ ظرفیت حمایتی ویژه در نظر گرفته شده است.

تشریح فرایند داوری و حمایت از رساله‌های دکتری و پسادکتری

در ادامه این نشست، جزئیات فرایند ارزیابی طرح‌ها و حمایت از پژوهشگران تشریح شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، طرح‌های ارسالی پس از بررسی اولیه به دبیران کارگروه‌های تخصصی ارجاع می‌شوند و برای ارزیابی به داوران متخصص خارج از کارگروه ارسال خواهند شد. جمع‌بندی هر طرح نیز با دریافت دست‌کم سه نظر داوری انجام می‌شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده، متوسط زمان دریافت طرح تا تصویب نهایی از حدود ۹۰ روز در سال ۱۴۰۳ به ۹۸ روز در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین تعداد طرح‌های دریافتی سالانه از حدود پنج هزار طرح به حدود هفت هزار طرح افزایش یافته است.

حمایت از رساله‌های دکتری و دوره‌های پسادکتری نیز شامل پرداخت حق‌الزحمه دانشجو یا محقق و اختصاص گرنت پژوهشی به استاد راهنماست.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، میزان این حمایت‌ها با توجه به مقطع، مدت دوره و ضوابط بنیاد متفاوت است.

سهم دانشگاه امیرکبیر از حمایت‌های بنیاد

جعفریان با اشاره به سابقه همکاری بنیاد ملی علم ایران با دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد: از سال ۱۳۸۴ تاکنون، ۴۹۵ طرح از مجموع یک‌هزار و ۶۸۰ پروپوزال ارسالی این دانشگاه به تصویب رسیده است؛ آماری که نرخ پذیرش ۴۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ نیز ۸۷ طرح از این دانشگاه تصویب شده است. در حال حاضر، ۲۱ طرح دانشگاه در مرحله غربالگری، ۲۳ طرح در مرحله داوری، پنج طرح در مرحله قرارداد و ۲۳۶ طرح در حال اجراست.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه، از برنامه «شب علم» به‌عنوان یکی از طرح‌های ترویج علم بنیاد نام برد؛ رویدادی که با حضور خانواده‌ها و عموم مردم در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و در آن استادان، مفاهیم علمی را به زبان ساده توضیح می‌دهند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، تاکنون ۱۶ رویداد شب علم در شهر‌های مختلف برگزار شده است و استادان فعال در حوزه ترویج علم می‌توانند طرح‌های خود را برای دریافت حمایت به بنیاد ارائه کنند.

این نشست در پایان با طرح پرسش‌های اعضای هیئت علمی و پژوهشگران درباره مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، فراخوان‌های پژوهشی، سازوکار‌های حمایتی و چالش‌هایی همچون بحران انرژی ادامه یافت.