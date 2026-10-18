تشییع پدر شهید صابری پور در گچساران
پیکر پدر شهید والامقام شهید مسعود صابری پور با حضور مردم قدرشناس شهرستان گچساران تشییع و به خاک سپرده شد.
مرحومآیت الله صابری پور پنج سال بعد ازشهادت مسعود همسرش را از دست داد.
اودر همه این دوران با صبر وبردباری و عبادت به درگاه خداوند درد فراق را تحمل و بر دوش مردم قدر شناس گچساران تشیبع شد.
شهید مسعود صابری پور در سال ۶۴ در عملیات کربلای یک و در حالی که تنها ۱۸ روز از زندگی مشترک اونگذشته بود در مهران به درجه رفیع سهادت نائل امد
پیکر این پدر شهید در قطعه صالحین بهشت زهرای گچساران به خاک سپرده شد.