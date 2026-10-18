پیکر پدر شهید والامقام شهید مسعود صابری پور با حضور مردم قدرشناس شهرستان گچساران تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت الله صابری پور پدر شهید مسعود صابری پور در سن ۸۵ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به لقاء دوست پیوست.

مرحوم‌آیت الله صابری پور پنج سال بعد ازشهادت مسعود همسرش را از دست داد.

او‌در همه این دوران با صبر و‌بردباری و عبادت به درگاه خداوند درد فراق را تحمل و بر دوش مردم قدر شناس گچساران تشیبع شد.

شهید مسعود صابری پور در سال ۶۴ در عملیات کربلای یک و در حالی که تنها ۱۸ روز از زندگی مشترک او‌نگذشته بود در مهران به درجه رفیع سهادت نائل امد