پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، محمدرضا رحیمی، امروز با حضور پرشور مردم قدرشناس و شهیدپرور شهرستان سروستان تشییع و به خاک سپرده شد.

تشییع و خاکسپاری پیکر شهید امنیت، محمدرضا رحیمی در سروستان فارس

تشییع و خاکسپاری پیکر شهید امنیت، محمدرضا رحیمی در سروستان فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر پاک شهید والامقام محمدرضا رحیمی از رزمندگان لشکر فاطمیون، ظهر امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان محلی و استانی در سروستان تشییع و سپس در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.

شهید محمدرضا رحیمی، متولد سال ۱۳۷۵ بود که از سال ۱۳۹۴ سابقه حضور در جبهه مقاومت سوریه را در کارنامه خود داشت.

وی پس از پس از شهادت قائد امت، حضرت آیت الله امام خامنه ای.، در قالب نیرو‌های مردمی برای تأمین امنیت مرز‌های شرقی کشور راهی استان سیستان و بلوچستان شد.

این رزمنده مدافع وطن، ۲۱ مهرماه در جریان درگیری با گروه‌های تروریستی در منطقه کورین استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.