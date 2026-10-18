معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: با توجه به تحریم‌های اخیر آمریکا، مقابله با این تحریم ها، با همکاری فعالان بخش خصوصی، قانون گذاران و سیسات گذاران حوزه رمز ارز، در دستور کار قرار گرفته است.

حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان یازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما گفت: با توجه به تحریم های اخیر آمریکا که بخشی از آن شامل، دارایی های دیجیتال و ایجاد محدودیت دسترسی به این منابع است، مقابله با این تحریم ها، با همکاری فعالان بخش خصوصی، قانون گذاران و سیسات گذاران حوزه رمز ارز، در دستور کار قرار گرفته است.