به مناسبت سالروز ولادت باسعادت الگوی صبر و استقامت، حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، آیین جشنی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت الگوی صبر و استقامت، حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، آیین جشنی با حضور پرشور دانشجویان و مسئولان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام غفاری، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، ضمن تبریک این فرخنده میلاد و گرامیداشت مقام پرستار، اظهار داشت: حضرت زینب (س) اسوه بی‌بدیل بصیرت، پایداری و فداکاری است که پیام‌رسان واقعه عاشورا و حامی ارزش‌های الهی بود.

وی با اشاره به ضرورت الگوگیری نسل جوان و دانشگاهی از سیره این بانوی بزرگ اسلام افزود: به همین مناسبت و با هدف پاسداشت مقام ارزشمند پرستار و تجلیل از پویایی و نشاط علمی و فرهنگی دانشگاه، از دانشجویان فعال در عرصه‌های مختلف از جمله بسیج دانشجویی، کانون‌های فرهنگی، اصحاب قلم و دست‌اندرکاران نشریات دانشجویی تجلیل به عمل آمد.