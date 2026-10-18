به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با هفته تربیت بدنی المپیاد ورزشی دورن مدرسه‌ای در ۱۵ رشته ورزشی در مدارس شهرستان کبودراهنگ آغاز شد.

المپیاد ورزشی امسال با گرامیداشت یادو خاطره دانش آموزان شهید میناب اجرا می شود.

مدیر آموزش وپرورش کبودراهنگ گفت: المپیادی برای ایجاد شور و هیجان در مدارس می شود.

سید صالح اسدی افزود: علاوه بر ورزش و تندرسی برای دانش آموزان در این المپیاد‌های ورزشی دانش آموزان مستعد و دارایی استعداد ورزشی شناسایی و به هیئت‌های ورزشی معرفی میشوند.

المپیاد درون مدرسه‌ای در ۲۶۰ مدرسه شهرستان با شرکت بیش از ۳۰هزار دانش آموز برگزار می شود.