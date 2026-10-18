مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی از برنامه‌ریزی برای توزیع هفتگی دو وعده شیر رایگان و بیسکویت سبوس‌دار میان دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان با هدف ارتقای سلامت و بهبود کیفیت تغذیه دانش‌آموزان ابتدایی خبر داد.

اسفندیار صادقی در جلسه هماهنگی توزیع شیر مدارس اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده مقرر شده است در طول هفته دو وعده شیر رایگان و بیسکویت سبوس‌دار میان دانش‌آموزان دوره ابتدایی در سراسر استان توزیع شود. در هر نوبت حدود ۳۲۰ هزار دانش‌آموز از این برنامه بهره‌مند خواهند شد و توزیع اقلام پیش‌بینی‌ شده در بیش از سه هزار و ۱۳۰ مدرسه استان انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

وی با تاکید بر تداوم اجرای این برنامه افزود: تلاش می‌شود توزیع شیر و بیسکویت سبوس‌دار تا پایان سال تحصیلی ادامه یابد تا دانش‌آموزان در طول سال از مزایای این برنامه تغذیه‌ای بهره‌مند شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت تغذیه سالم در دوران رشد دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: تامین مواد غذایی مناسب در سنین مدرسه، در کنار آموزش عادت‌های صحیح تغذیه‌ای می‌تواند به رشد جسمی، حفظ سلامت و افزایش آمادگی دانش‌آموزان برای یادگیری کمک کند. شیر به‌ عنوان یکی از منابع مهم کلسیم و پروتئین در رشد و استحکام استخوان‌ها نقش دارد و انتخاب میان‌وعده‌های مناسب از جمله محصولات سبوس‌دار می‌تواند بخشی از برنامه تغذیه متعادل دانش‌آموزان باشد.

صادقی همچنین هماهنگی میان آموزش و پرورش، مجموعه استانداری و تولیدکنندگان را در اجرای منظم این برنامه مهم دانست و بر ضرورت توجه به کیفیت محصولات، رعایت الزامات بهداشتی و استمرار توزیع در مدارس تاکید کرد.

این برنامه با هدف حمایت از سلامت دانش‌آموزان دوره ابتدایی و تقویت توجه به تغذیه مناسب در محیط مدرسه اجرا می‌شود.