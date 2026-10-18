با حضور رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مالزی، پاکستان، ترکیه، هند، روسیه، افغانستان و عمان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های مرزی اذربایجان غربی بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مالزی، پاکستان، ترکیه، هند، روسیه، افغانستان و عمان در جریان سفر به ارومیه با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و درباره معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان، توسعه صادرات و گسترش تجارت با کشورهای هدف گفت‌وگو کردند.

این هیئت در سفر سه‌روزه خود به آذربایجان‌غربی، ضمن بازدید از ظرفیت‌های صادراتی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری، در همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات استان شرکت و با تجار آذربایجان‌غربی دیدارهای دوجانبه تجاری (B2B) خواهند داشت.