به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: ساعت ۱۲:۰۸ دقیقه امروز، در پی سقوط یک کارگر ۶۵ ساله از طبقه هفتم یک ساختمان نیمه کاره به داخل چاله آسانسور در محدوده خیابان جانبازان به سمت میدان امام حسین رشت، این کارگر به دلیل شدت جراحات وارده، در دم جان باخت.

دکتر جمشید محمدی افزود: پس از اعلام این حادثه، نیرو‌های اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند که به محض رسیدن، با بررسی وضعیت فرد مورد نظر و مشورت با پزشک اورژانس، مرگ وی را تایید و جسد این فرد را به نیروی انتظامی حاضر در محل حادثه تحویل دادند.