به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس ورزش و جوانان شهرستان زرقان گفت: فستیوال فوتبال رده سنی ۸ تا ۱۴ سال با حضور بیش از ۳۰۰ فوتبالیست از ۵ تیم مختلف در سطح شهرستان برگزار شد.

مسلم نیا دوست افزود: این رویداد با هدف شناسایی استعداد‌های جوان و ایجاد بستری برای پیشرفت ورزشکاران در رده‌های پایه صورت پذیرفت.

او در ادامه گفت: مسابقات با رعایت اصول فنی و در فضایی رقابتی برگزار شد که در آن تیم‌های شرکت‌کننده توانستند سطح کیفی مناسبی را از خود نشان دهند.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان زرقان اضافه کرد: حضور گسترده بازیکنان نوجوان نشان‌دهنده پتانسیل بالای این رده سنی در ورزش فوتبال است.

مسلم نیا دوست بیان کرد: در جریان برگزاری این مسابقات، تیم‌ها در قالب بازی‌های منظم به رقابت پرداختند و در نهایت، تیم آراد شهرستان زرقان با نمایش عملکردی مناسب موفق شد عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کند.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان زرقان در پایان گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند گامی مؤثر برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از استعداد‌های نوظهور فوتبال در سطح منطقه باشد.