رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از فعال‌سازی بسته «چشم‌روشنی» برای ۳۳ هزار نوزاد متولدشده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، خبر داد و گفت: ۲۵ هزار مادر با مراجعه به پلتفرم شهرزاد، بسته خود را فعال کرده‌اند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم اردبیلی در گفت‌وگو با شبکه خبر، با اشاره به اجرای طرح «چشم‌روشنی» اظهار کرد: این بسته با هدف خوشامدگویی به نوزادان تازه‌متولدشده و تکریم خانواده‌های دارای فرزند تازه، رونمایی شده است تا به‌عنوان هدیه‌ای از سوی مدیریت شهری تهران، به استقبال نو‌شهروندان پایتخت برویم.

وی با یادآوری اینکه بسته «چشم‌روشنی» برای تمامی ۳۳ هزار نوزادی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ در تهران متولد شده‌اند، فعال شده است تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، ۲۵ هزار مادر با مراجعه به پلتفرم شهرزاد، بسته خود را فعال کرده‌اند. همچنین برای مادران دارای نوزادان دوقلو و سه‌قلو نیز اعتبار متناسب با تعداد نوزادان در نظر گرفته شده است.

اردبیلی با اشاره به استقبال خانواده‌ها از این طرح گفت: روزانه بیش از هزار خرید از طریق این بسته انجام می‌شود و خانواده‌ها از خدمات متنوع پیش‌بینی‌شده در آن استفاده می‌کنند.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با تشریح بخش‌های مختلف این بسته ادامه داد: «چشم‌روشنی» سه بخش اصلی دارد؛ بخش نخست به خرید آنلاین از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار اختصاص دارد. بخش دوم شامل خدمات سلامت در مجموعه‌های تحت پوشش شرکت شهر سالم شهرداری تهران است که اعتبار ماهانه آن برای خانواده‌ها ۵۰۰ هزار تومان و برای مادران دهک‌های یک تا سه، یک میلیون تومان در سال اول در نظر گرفته شده است. بخش سوم نیز خدمات فرهنگی، آموزشی و گردشگری را دربرمی‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند از ظرفیت‌هایی مانند باغ کتاب، پردیس‌های سینمایی تحت پوشش شهرداری تهران و برج میلاد استفاده کنند.