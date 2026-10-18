به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با عبور متناوب امواجی کم دامنه تراز میانی جو، طی امروز تا اواسط هفته جاری و در بعضی ساعات شاهد افزایش ابر و بارش‌های پراکنده باران در برخی نقاط بویژه نیمه شمالی استان خواهیم بود که با وزش باد نیز توأم خواهد شد.

از روز چهارشنبه با تقویت سامانه بارشی بر شدت و گستره بارش‌ها در منطقه افزوده خواهد شد و این ناپایداری‌های جوی به تناوب تا پایان هفته در سطح استان ادامه خواهد داشت که با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها همراه خواهد شد.

از نظر دمایی از امروز تا اواسط هفته بطور نسبی بر میزان دمای هوا در استان افزوده خواهد شد و با شمالی شدن جریانات در منطقه از اواخر هفته روند کاهشی دما در استان پیش بینی می‌شود.