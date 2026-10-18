به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت:ظرفیت‌های انسانی استان باید به درستی شناسایی تا زمینه تداوم موفقیت‌ها وکسب افتخارات بیشتر فراهم شود.

رضا رحمانی درجلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان بااشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن افزود: اطلاعات صحیح، مبنای تصمیم گیری‌های دقیق تر، توزیع عادلانه امکانات وبرنامه ریزی موثر برای توسعه استان است واز این رو دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید با آمادگی کامل دراجرای این طرح همکاری کنند.

وی با بیان اینکه با تزریق بودجه‌های دولتی اتمام طرح های نیمه تمام امکان پذیر نیست برلزوم توجه ویژه براجرای مولد سازی اموال مازاد تأکید کرد و گفت: چنانچه ازاین طریق تأمین اعتبار نشود، طرحها همچنان نیمه تمام باقی خواهند ماند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم در این جلسه گفت: شناسایی خام فروشی مواد معدنی، تجارت مرزی و هدررفت محصولات کشاورزی سه مسئله اولویت دار آذربایجان غربی درطرح آمایش است.

رضا علی نژاد افزود: طرح میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵بامشارکت ۱۰۴ مامور آمارگیر برای پوشش ۵۵ هزار خانوار استان ازاول آبان همزمان با سراسر کشور دراین استان اجرا می‌شود.