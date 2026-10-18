فرمانده کل سپاه پاسداران در پیامی با تبریک انتصاب «مهرداد اخلاقی» به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تأکید کرد: سپاه برای هم افزایی راهبردی با وزارت دفاع با هدف مقابله با تهدید‌های ترکیبی دشمن آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتصاب ایشان از سوی رئیس‌جمهور به سمت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهرداد اخلاقی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سلام علیکم؛

کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتصاب جنابعالی از سوی رئیس‌جمهور محترم به سمت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی تردید این اعتماد قاطع و معنادار در شرایط خطیر کنونی کشور، پیش از آنکه یک رأی متعارف باشد، بیانگر اطمینان مجلس و ملت به تعهد، توانمندی، شایستگی‌های آزموده شده جنابعالی برای نقش آفرینی در این مسند حساس و مهم است.

پیام روشن این رخداد خرسند کننده در خانه ملت مبعوث‌شده، ضرورت تداوم راه قدرت ساز و غرورانگیز شهید امیر نصیرزاده، در تقویت ظرفیت های راهبردی وزارت دفاع در مقطع سرنوشت‌ساز کنونی را مورد تاکید قرار می دهد که به فضل الهی در تعامل و هم افزایی نیروهای مسلح با مجموعه صنعت دفاعی کشور و بهره‌گیری از جامعه نخبگان و متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور محقق خواهد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چارچوب مأموریت‌های خود، آمادگی دارد هم‌پوشانی و هم‌افزایی راهبردی با وزارت دفاع در این مسیر مبارک و بویژه در عرصه مقابله موفق با تهدیدهای ترکیبی دشمن گسترش دهد

از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد مسئولان، معاونان، متخصصان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج)، تمسک به میراث جاودانه خمینی کبیر (ره) و خامنه‌ای ای شهید (قدس سره الشریف ) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی ) مسئلت می‌کنم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه