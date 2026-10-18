به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت‌محیط زیست خواف گفت: این منطقه با دارا بودن سه آبگیر مهم شامل تالاب ملی و حفاظت شده سیرخون، سد سده و سد سلامی، همه ساله میزبان پرندگان مهاجر قرار می‌گیرد.

مدثر تیموری افزود: شهرستان خواف یکی از مهم‌ترین کریدور‌های حرکتی پرندگان مهاجر به‌ویژه گونه‌های آبزی و کنارآبزی است.

وی تصریح کرد: بررسی کمی و کیفی جمعیت پرندگان مهاجر بلحاظ شناسایی گونه‌های جدید، بررسی تنوع و تعدد گونه و همچنین رصد بیماری‌های احتمالی در میان پرندگان مهاجر توسط پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کشور حدود ۶۰۰ گونه پرنده شناسایی شده که بخش عمده آن را پرندگان مهاجر تشکیل می‌دهند و شهرستان خواف با ثبت ۲۵۰ گونه، زیستگاه و کریدور ۴۰ درصد پرندگان کشور است.

تیموری گفت: اردک بلوطی، اردک تاجدار، اردک مرمری، عقاب تالابی دم سفید، سنقر تالابی، زردپره تالابی، لیکو و غاز پیشانی سفید کوچک، اردک سر حنایی، چنگر، گیلار و خوتکا از جمله گونه‌هایی هستند که همه ساله در شهرستان خواف در کنار برخی گونه‌های ارزشمند بومی مانند زاغ بور و هوبره رکورد می‌شود.