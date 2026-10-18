به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر عباس عبادی در آیین بزرگداشت روز پرستار و تجلیل از برگزیدگان کادر پرستاری استان بوشهر، با اشاره به ضرورت حمایت همه‌جانبه از مدافعان سلامت، اظهار داشت: اگرچه در قالب قانون ارتقای بهره‌وری، کاهش ساعات کاری و ضرایب تشویقی برای شیفت‌های نامتعارف و شب‌کاری پیش‌بینی شده، اما با توجه به ماهیت و سختی بالای کار پرستاری، این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست.

وی با اشاره به تدوین یک بسته حمایتی جامع افزود: پیشنهادی تحت عنوان «طرح ملی نگهداشت پرستاری» به رئیس‌جمهور ارائه داده شده که امیداست این موضوع به‌صورت طرح یا لایحه با همراهی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که بومی‌گزینی و اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان پرستاری در مناطق کم‌برخوردار و مناطقی که شاهد توسعه تخت‌های بیمارستانی هستند، از مهم‌ترین ارکان این طرح است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر بهبود نظام پرداخت‌ها تصریح کرد: برای سال پیش‌رو، علاوه بر رشد ریالی سالانه، شاهد افزایش نسبتاً قابل‌توجهی در ارزش‌های نسبی خدمات و تعداد بسته‌های تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری خواهیم بود و چشم‌انداز حوزه پرستاری تا سال ۱۴۰۶ بسیار روشن و مثبت ارزیابی می‌شود.

عبادی همچنین درباره جبران کمبود نیروی انسانی گفت: در تلاش هستیم مجوز‌های استخدامی جدید تا پایان امسال به مرحله برگزاری آزمون برسد تا با جذب نیرو‌های تازه، بخشی از بار کاری و فشار مضاعف بر دوش همکاران کاسته شده و کیفیت خدمات سلامت به مردم ارتقا یابد.

وی با اشاره به توجه ویژه وزارت بهداشت به استان‌های جنوبی و مناطق متأثر از دوران جنگ تأکید کرد: طرح بورسیه و بومی‌گزینی، تمرکز ویژه‌ای بر ۴ استان بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارد.

معاون وزیر بهداشت افزود: علاوه بر این، از ظرفیت قانونی «تعرفه ترجیحی» ویژه مناطق کم‌برخوردار برای استان بوشهر بهره خواهیم برد؛ موضوعی که ضرایب پرداختی پرستاران این مناطق را نسبت به سایر مناطق ارتقا خواهد داد.

عبادی با اشاره به گستردگی جامعه درمانی کشور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون جامعه بزرگ پرستاری کشور شامل پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، بهیاران و کمک‌پستاران جمعیتی بالغ بر ۲۳۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند که در بخش‌های پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت‌های تسکینی به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

استاندار بوشهر هم با تأکید بر اینکه قدردانی از جامعه درمان نباید صرفاً در کلام خلاصه شود، گفت: نگاه مدیریت ارشد استان، پیگیری عملی درخواست‌ها و ادای مطالبات بحق جامعه پرتلاش پرستاری است.

ارسلان زارع با تجلیل از ایثارگری‌های کادر درمان و سلامت استان، پرستاران را تجلی والای انسانیت و نماد مهربانی و فداکاری دانست و اظهار داشت: تلاش‌های شبانه‌روزی کادر بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی و تمامی فعالان عرصه سلامت، نقشی مستقیم و بنیادین در ارتقای شاخص‌های سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کند.

وی پرستاران را از مهم‌ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در جامعه خواند و افزود: جامعه پرستاری نه‌تنها از دانش تخصصی و مهارت‌های لازم برخوردار است، بلکه به واسطه بهره‌مندی از مکارم اخلاقی و سجایای انسانی، مایه آرامش و محل وثوق و اعتماد بیماران و خانواده‌های آنان است؛ بزرگوارانی که با وجود تمامی محدودیت‌ها و دشواری‌ها، رضایتمندی بیماران و خشنودی پروردگار را رقم زده‌اند.

استاندار بوشهر با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و دشواری‌های خدمت‌رسانی در استان بیان کرد: گستره وسیع جغرافیایی بوشهر، پراکنش جمعیتی از شمالی‌ترین نقطه در شهرستان دیلم تا جنوبی‌ترین نقطه در عسلویه و وجود بیش از ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در کنار مناطق دشتستانی، کوهستانی و صعب‌العبور، شرایط خدمت‌رسانی و ارتقای زیرساخت‌های درمانی را نسبت به مناطق متراکم کشور دشوارتر کرده است، اما کادر درمان در تمامی این جغرافیای گسترده با ایثار پای کار مردم ایستاده‌اند.

زارع با تأکید بر لزوم پاسخ‌گویی به نیاز‌های معیشتی و حرفه‌ای کادر درمان تصریح کرد: تجلیل از جامعه پرستاری و نظام سلامت نباید در حد گفتار و بیان باقی بماند باور و رویکرد مدیریت استان این است که این تقدیر باید با تحقق مطالبات و پاسخ به خواسته‌های قانونی این قشر سخت‌کوش و فداکار همراه باشد و در این راستا پیگیری‌های جدی و مستمر در حال انجام است.