سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از نجات کارگر ۴۸ ساله‌ای خبر داد که دست چپش در داخل چرخ‌گوشت صنعتی یک مغازه اغذیه و تهیه غذا در خیابان فلسطین گیر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساعت ۱۰:۱۴ دقیقه صبح امروز، حادثه‌ای مبنی بر گیر کردن دست یک کارگر داخل چرخ‌گوشت صنعتی در خیابان فلسطین، پایین‌تر از خیابان زرتشت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

بر این اساس، دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده کردند در یک مغازه اغذیه و تهیه غذا، یک خانم ۴۸ ساله ایرانی که در آن مکان کار می‌کرد، دست چپش دچار حادثه شده و تقریباً تا مچ داخل چرخ‌گوشت گیر کرده است.

آتش‌نشانان با احتیاط در مرحله اول، چرخ‌گوشت صنعتی را از روی میز مخصوص باز کردند و با کمک اورژانس، مصدوم به بیمارستان محدوده اطراف اعزام شد.

از سوی دیگر، با هماهنگی ستاد فرماندهی، گروه نجات شماره یک در محل بیمارستان آماده بود و به محض رسیدن این بیمار، در همان وضعیت و در داخل اتاق عمل و تحت نظارت کادر درمان، اقدامات درمانی اولیه انجام شد.

آتش‌نشانان با احتیاط کامل عملیات را آغاز کردند و در زمان کوتاهی دست این فرد را که متأسفانه آسیب‌های زیادی از ناحیه انگشت‌ها و کف دست به آن وارد شده بود، خارج کردند و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل کادر درمان بیمارستان دادند. عملیات در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به اینکه هر از گاهی شاهد حادثه چرخ‌گوشت صنعتی هستیم، گفت: چرخ‌گوشتهای صنعتی بسیار قدرتمند هستند، بدنه بسیار قوی دارند و عملیات برش آنها دشوار است. برخی از این چرخ‌گوشت‌ها گیربکس‌دار هستند و حتی استخوان را هم به سادگی خرد می‌کنند.

وی افزود: این حادثه در کارخانه‌های تولید مواد پروتئینی مثل سوسیس و کالباس، رستوران‌ها و کبابی‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران توصیه کرد: کارفرمایان از کارگران باتجربه و توانمند استفاده کنند، وسایل مورد استفاده سالم و به‌روز باشد، از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده شود و حتماً مطمئن باشند که کارگرانشان از سلامت و هوشیاری کافی برخوردارند.

وی افزود: اگر کارگر بیماری یا ناراحتی دارد و هوش و حواسش سر جایش نیست، اجازه ندهند آن روز با چرخ‌گوشتهای بزرگ کار کند و اگر مسئول و کارگر اصلی چرخ‌گوشت حضور ندارد، اجازه ندهند افراد بدون تجربه لازم با این دستگاه‌ها کار کنند.