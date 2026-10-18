رئیس سازمان امور دانشجویان، با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای سلامت جسم و روان، ایجاد شادابی و نشاط در میان دانشجویان و فراهم‌سازی محیطی آرام و بانشاط برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بر اهمیت توسعه ورزش دانشگاهی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پویایی و بالندگی محیط‌های علمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، در پیامی به مناسبت هفته تربیت بدنی، با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای سلامت جسم و روان، ایجاد شادابی و نشاط در میان دانشجویان و فراهم‌سازی محیطی آرام و بانشاط برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بر اهمیت توسعه ورزش دانشگاهی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پویایی و بالندگی محیط‌های علمی تأکید کرد.

متن پیام دکتر حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته تربیت بدنی، فرصتی ارزشمند برای یادآوری جایگاه ورزش و فعالیت‌های بدنی در ارتقای سلامت جسمی و روانی، تقویت روحیه جمعی و ایجاد نشاط و سرزندگی در جامعه دانشگاهی است. بی‌تردید، ورزش در کنار نقش مؤثر خود در حفظ تندرستی، زمینه‌ساز افزایش امید، تقویت اعتمادبه‌نفس، تحکیم پیوند‌های اجتماعی و پرورش نسلی پویا، مسئولیت‌پذیر و توانمند است.

دانشگاه، افزون بر رسالت خطیر آموزش و پژوهش، محیطی برای رشد همه‌جانبه شخصیت دانشجویان و شکوفایی استعداد‌های آنان است. در این مسیر، فراهم‌کردن امکانات مناسب ورزشی و گسترش فرصت‌های مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های بدنی، نقشی مهم در ایجاد محیطی آرام، سالم و بانشاط دارد؛ محیطی که در آن دانشجویان بتوانند با برخورداری از سلامت و آرامش روانی، با انگیزه و تمرکز بیشتری به تحصیل، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و نوآوری بپردازند.

امسال، هفته تربیت بدنی را در شرایطی گرامی می‌داریم که دانشگاه‌ها پس از چند ماه تعطیلی ناشی از جنگ تحمیلی سوم، بار دیگر پذیرای دانشجویان شده‌اند و بازگشایی مراکز آموزش عالی، فرصتی برای احیای پویایی علمی، تقویت تعاملات دانشگاهی و بازگشت تدریجی شور و نشاط به فضای دانشگاه‌ها فراهم آورده است. در چنین شرایطی، توجه به نیاز‌های روحی و روانی دانشجویان، ایجاد فضایی امن و آرام و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، اهمیتی دوچندان دارد.

قطعا هر گونه سرمایه‌گذاری و هزینه کرد در موضوع ورزش و تربیت بدنی موجب کاهش بسیار معنادار هزینه‌های بهداشت و درمان شده و ما در وزارت علوم بر این باوریم که به هر میزان در حوزه ورزش سرمایه گذاری کنیم ده‌ها برابر آن در بهره‌وری تحصیلی و کاهش هزینه‌های بهداشتی و نیز آرامش روحی و روانی دانشجویان منفعت ایجاد می‌کند. ازاین‌رو، حمایت از برنامه‌های ورزشی، توسعه زیرساخت‌ها و امکانات تربیت بدنی، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای ترویج سبک زندگی سالم، از جمله ضرورت‌های مهم در مسیر ارتقای کیفیت زندگی دانشجویی است.

امید است با همکاری دانشگاه‌ها، مدیران تربیت بدنی، مربیان، کارشناسان و تشکل‌های دانشجویی، شاهد گسترش هرچه بیشتر فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی در محیط‌های دانشگاهی باشیم.

اینجانب ضمن تبریک هفته تربیت بدنی به دانشجویان عزیز و نیز به استادان، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی، مربیان، ورزشکاران گرامی و تمامی تلاشگران عرصه ورزش دانشگاهی، از زحمات ارزشمند آنان در مسیر ارتقای سلامت و نشاط جامعه دانشگاهی قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تداوم و تقویت برنامه‌های ورزشی، دانشگاه‌هایی پویاتر، بانشاط‌تر و برخوردار از محیطی آرام برای رشد علمی، آموزشی و پژوهشی دانشجویان داشته باشیم.

دکتر سعید حبیبا

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

و رئیس سازمان امور دانشجویان