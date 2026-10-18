معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به توسعه اجرای طرح از سه نقطه آغازین به سطح استان تهران افزود: در مدت کوتاهی که از آغاز اجرای طرح گذشته بود، دامنه اجرا به سراسر استان تهران گسترش یافت و روزانه دست‌کم ۱۶۰ مورد از این فرایند انجام می‌شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با موضوع اثربخشی سامانه‌های قوه قضاییه در رضایتمندی مردم، منطبق با طرح تحولی ضمانت الکترونیک و برخط گفت: این میزان فعالیت با توجه به گستردگی تهران و دشواری‌های اجرایی آن قابل توجه است و تجربه حاصل از آن می‌تواند مبنایی برای توسعه طرح در سایر استان‌ها قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تجربه اجرای طرح در تهران می‌تواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد سایر استان‌ها باشد اظهار کرد: وقتی اجرای یک برنامه در گسترده‌ترین و یکی از دشوارترین پهنه‌های اجرایی کشور امکان‌پذیر شده است، سایر استان‌ها نیز باید با بررسی تجربه به‌دست‌آمده، موانع موجود را شناسایی و برای اجرای طرح اقدام کنند. این تجربه نشان می‌دهد که با سازمان‌دهی مناسب، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، امکان پیشبرد برنامه وجود دارد.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات و برنامه‌های اجرایی تصریح کرد: یکی از مشکلات نظام حکمرانی این است که گاهی دستورالعمل‌ها و برنامه‌های متعددی تدوین و ابلاغ می‌شود، اما پیگیری لازم برای اجرای کامل آنها صورت نمی‌گیرد، زیرا صرف تدوین برنامه و ابلاغ دستورالعمل برای تحقق اهداف کافی نیست و باید اجرای آن تا حصول نتیجه دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت استمرار طرح‌های کلان در دوره‌های مدیریتی مختلف گفت: گاهی طرحی در یک دوره مدیریتی آغاز می‌شود، اما با تغییر دولت یا مدیران، به دلیل کمبود اعتبار یا تغییر رویکردها، نیمه‌تمام رها می‌شود و در دوره بعد نیز طرح دیگری آغاز می‌شود. حتی ممکن است برای اجرای طرح جدید اقداماتی انجام شود، اما در نهایت هیچ‌یک از برنامه‌ها به سرانجام نرسد. این در حالی است که اجرای طرح‌های بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تأمین الزامات و پیگیری تا رسیدن به مرحله بلوغ و کمال است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: باید بپذیریم که در جریان اجرای هر طرحی، ایرادات و نواقصی آشکار می‌شود که در مرحله طراحی قابل پیش‌بینی نبوده است. نمی‌توان از ابتدا ادعا کرد که یک طرح هیچ نقصی ندارد؛ بلکه در فرایند اجرا، مسائل و کاستی‌ها خود را نشان می‌دهند و باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کرد. این فرایند، بخشی طبیعی از تکامل و بلوغ هر برنامه است و باید با نگاه اصلاحی و رویکرد حل مسئله دنبال شود.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پرهیز از قضاوت زودهنگام درباره نتایج طرح‌ها خاطرنشان کرد: نباید صرفاً به دلیل اینکه یک طرح در کوتاه‌مدت به نتیجه نهایی نرسیده است، تلاش‌های انجام‌شده را نادیده بگیریم؛ بلکه باید ضمن ارزیابی عملکرد، نواقص را شناسایی و برای برطرف کردن آنها اقدام کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه بر ضرورت تکمیل و بررسی شیوه‌نامه مربوط به اجرای طرح تأکید کرد و گفت: شیوه‌نامه‌ای که در قالب بخشنامه ارسال شده است باید با استفاده از نظرات کارشناسی و فنی تکمیل شود و پس از بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی، برای اجرا در سطح کشور ابلاغ شود. لازم است این بررسی‌ها با دقت انجام گیرد تا دستورالعمل نهایی از استحکام لازم برخوردار باشد و امکان اجرای هماهنگ آن در همه استان‌ها فراهم شود.