آیین نمادین جشن «استعداد، هویت‌یابی و مهارت‌آموزی» با شعار محوری «هر دانش‌آموز، یک مهارت» در مدارس متوسطه استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان با تأکید بر لزوم پیوند آموزش‌های نظری با ابعاد مهارتی و تربیتی گفت: سیاست کلان دستگاه تعلیم و تربیت استان، گذار از آموزش‌های صرفاً حافظه‌محور به سمت یادگیری‌های کاربردی و عملی است.

خسروی با اشاره به تحولات شتابان فناوری و جایگاه ابزار‌های نوین در جهان معاصر افزود: آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و امنیت سایبری یک اولویت اساسی است. یادگیری باید در عمل متبلور شود تا خروجی نظام تعلیم و تربیت، دانش‌آموزانی توانمند، کارآفرین و مجهز به مهارت‌های زندگی و فنی متناسب با زیست‌بوم و ظرفیت‌های بومی استان باشد.

همچنین در این آیین از پوستر رسمی طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت» رونمایی شد؛ طرحی که به عنوان نقشه راه هدایت تحصیلی و توسعه مهارت‌محوری دانش‌آموزان در سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود.