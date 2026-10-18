برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم»، با معرفی دستاورد‌های فناوری نوین و بنا‌های مذهبی تهران، «کشیک سلامت» با بررسی تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، «پرسمان خانواده» با تبیین مسائل روان‌شناختی و «ایرانشهر» با هدف شناسایی استعداد‌های نهفته و تقویت انگیزه و امید در میان مردم، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شود.

نگاهی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی

نگاهی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل ضرورت توان‌بخشی رباط‌های زانو، اضطراب‌های بنیادین نوجوانی، دستاورد‌ها و فناوری‌های نوین، بنا‌های مذهبی تهران، مشاوره کنکور و آموزش آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه که با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی» پخش می شود، دکتر «حسین حاجی‌تقی»، جراح و متخصص ارتوپدی، فوق‌تخصص جراحی زانو و متخصص آسیب‌های ورزشی، و «بهنام مرتضایی»، فیزیوتراپیست تیم ملی فوتسال، درباره ضرورت توان‌بخشی قبل و بعد از آسیب رباط‌های زانو، گفت‌و‌گو خواهند کرد.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «کامران شیوندی چلیچه»، روان‌شناس حوزه نوجوان، درباره اضطراب‌های بنیادین نوجوانی، به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

علاوه بر این، «سید مسلم موسوی درچه»، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری نوین، به معرفی دستاورد‌ها و فناوری‌های نوین می‌پردازد.

دکتر «محمدمهدی ابدی»، نیز در این برنامه درباره بنا‌های مذهبی شهر تهران سخن خواهد گفت. «امیرحسین دیانی»، کارشناس آموزشی، درباره آموزش و مشاوره کنکور، نکات کاربردی را ارائه می‌دهد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «مریم کاظمی»، مربی قنادی، طرز تهیه «کیک شکلاتی کدو سبز» را آموزش خواهد داد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، حوالی ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، به بررسی نتایج تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو و آخرین اخبار پرونده هلدینگ شفادارو می‌پردازد.

برنامه «کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، میزبان دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، خواهد بود.

بررسی نتایج تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو و پیگیری آخرین اخبار مربوط به پرونده هلدینگ شفادارو، از محور‌های این برنامه زنده است.

«کشیک سلامت» امشب ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود.

برنامه «پرسمان خانواده» با هدف پاسخگویی به پرسش‌های مخاطبان در حوزه خانواده و تربیت فرزند، به تبیین مسائل روان‌شناختی با تکیه بر آموزه‌های دینی و اخلاقی می‌پردازد.

این برنامه به‌صورت تعاملی، بستری برای طرح و پاسخگویی به پرسش‌های مخاطبان در زمینه خانواده، تربیت فرزند و سایر مسائل مرتبط با زندگی خانوادگی فراهم کرده است.

در این برنامه، موضوعات روان‌شناختی و چالش‌های خانواده با بهره‌گیری از آموزه‌های دین و اخلاق اسلامی بررسی و تبیین می‌شود و کارشناسان برنامه به سوال‌های مخاطبان پاسخ می‌دهند.

برنامه «پرسمان خانواده» به تهیه‌کنندگی امیرعباس خاقانی، یکشنبه‌ها، ساعت ۱۶:۰۰، زنده از رادیو معارف پخش می‌شود.

برنامه رادیویی «ایرانشهر» با طرح موضوع «در چه ورزشی استعداد دارید؟» و دعوت از مخاطبان سراسر کشور برای بیان توانایی‌ها و تجربه‌های ورزشی خود، به شناسایی استعداد‌های نهفته و تقویت انگیزه و امید در میان مردم می‌پردازد.

این برنامه با هدف توجه به استعداد‌های نهفته ورزشی، ایجاد انگیزه و تقویت امید در جامعه، از طریق گزارش‌های مردمی و تماس‌های تلفنی، فرصتی فراهم می‌کند تا مخاطبان از علاقه‌مندی‌ها، توانایی‌ها و تجربه‌های خود در عرصه ورزش بگویند.

همچنین استاد کمال همنشین با طنازی و بیان تجربه‌های خود در زمینه شناسایی و کشف استعداد‌های ورزشی، به موضوع برنامه می‌پردازد و فضایی شاد و امیدبخش برای شنوندگان فراهم می‌کند.

«ایرانشهر» با شنیدن صدای مردم و بازتاب تجربه‌های واقعی آنان، بر اهمیت شناخت و پرورش توانایی‌های فردی تأکید می‌کند و می‌کوشد زمینه‌ای برای تشویق مخاطبان به دنبال کردن علاقه‌مندی‌های ورزشی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های انسانی در سراسر ایران فراهم آورد.

برنامه «ایرانشهر» امروز ساعت ۱۷:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.