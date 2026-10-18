مراسم بزرگداشت روز جهانی حافظ با حضور جمعی از شخصیت‌های فرهنگی، دانشگاهی و هنری به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، در مرکز علم و فناوری ایران در شهر کاراکاس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم، ده‌ها تن از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی، از جمله شاعران، موسیقی‌دانان، دانشگاهیان، فعالان رسانه‌ای، دیپلمات‌ها، اعضای اتاق بازرگانی ایران و ونزوئلا و جمعی از ایرانیان مقیم این کشور حضور داشتند.

رامون مدرو، مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی و اجتماعی، به بیان دیدگاه‌های خود درباره اشعار حافظ پرداخت. همچنین سخنرانی‌های ویدئویی شماری از حافظ‌پژوهان، از جمله شبیری و طاهره بدخش از ایران، خاویر هرناندز از اسپانیا و بئاتریس سالاس، استاد دانشگاه ونزوئلایی مقیم ایران و حافظ‌پژوه، برای حاضران پخش شد.

سخنرانی‌های ارائه‌شده به بررسی اندیشه‌ها، آموزه‌ها و شخصیت حافظ و تأثیر او بر شاعران و اهالی موسیقی در نقاط مختلف جهان اختصاص داشت. همچنین بر ضرورت معرفی گسترده‌تر آموزه‌های حافظ به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهانی و ظرفیت اندیشه‌های او برای ترویج صلح، همزیستی، معنویت و مقابله با بی‌عدالتی، فساد، نفاق و اقدامات ضدانسانی تأکید شد.

در بخش دیگری از این مراسم، هنرمندان ایرانی مقیم ونزوئلا به اجرای موسیقی سنتی ایرانی پرداختند.

پخش ویدئو‌های کوتاه درباره حافظ، جاذبه‌های گردشگری ایران، حافظیه و سرود‌های انقلابی و سنتی ایرانی نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود که با استقبال حاضران همراه شد.