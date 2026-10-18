بازسازی ۹۰ درصد واحد های آسیب دیده جنگ تحمیلی سوم در ملارد
مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران از بازسازی ۹۰درصد واحد های مسکونی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
حسین جنتی در حاشیه بازدید از روند بازسازی واحد های آسیب دیده در بیدگنه ملارد گفت : ده هزار و دویست واحد مسکونی در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دید که از این تعداد ۵ هزار و پانصد واحد آسیب جزئی دیدند.
وی گفت: واحد هایی با آسیب دیدگی جدی در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری های انجام شده تا کنون بیش از ۹۰ درصد این واحد ها بازسازی شدند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران همچنین گفت: تا پایان امسال ، عملیات بازسازی همه این واحد ها انجام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه برخی واحد ها نیز دچار آسیب در خصوص اموال شدند گفت : خسارت این اموال نیز کارشناسی شدو پرداخت بلاعوض نیز انجام شده است.