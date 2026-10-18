به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مهرداد اخلاقی رای اعتماد مجلس را به وی را تبریک گفت.

در پیام سردار رادان آمده است: برادر ارجمند؛ جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی کتابچیوزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحسلام علیکمبا احترام، انتخاب شایسته جناب عالی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کسب رای اعتماد قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را که بیانگر تعهد، تخصص، شایستگی، توانایی و لیاقت بالای شما است، صمیمانه تبریک عرض می نمایم.از درگاه خداوند متعال سعادت، سلامت و توفیق روزافزونتان ر‌ا در ظل عنایات حضرت حق و توجهات خاصه قطب عالم امکان حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق تدابیر و منویات حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ‎ای (مدظله العالی) مسئلت می نمایم.