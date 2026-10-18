استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار کالا‌های اساسی و مدیریت مستمر بازار گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و پیگیری جدی، زمینه آرامش و ثبات بازار را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار کالا‌های اساسی و مدیریت مستمر بازار گفت: امنیت غذایی مردم از موضوعات مهم و اولویت‌دار است و همه دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و پیگیری جدی، زمینه آرامش و ثبات بازار را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه تصمیمات و اظهارنظر‌های مسئولان نباید موجب ایجاد شوک روانی در بازار شود افزود: نظارت بر بازار باید مستمر، جدی و اثرگذار باشد، اما نحوه اطلاع‌رسانی و رفتار دستگاه‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که موجب نگرانی مردم و التهاب بازار نشود.

استاندار کرمانشاه افزود: اگر در بازار مشکلی وجود دارد، مسئولیت پیگیری و حل آن بر عهده دستگاه‌های مسئول است و باید با هماهنگی و اقدام به‌موقع، اجازه ندهیم مشکلات به دغدغه عمومی تبدیل شود.

حبیبی با تأکید بر لزوم تقویت ذخایر راهبردی استان گفت: ذخیره کالا‌های اساسی شامل برنج، شکر، روغن نباتی، گندم، ماکارونی، گوشت و مرغ منجمد باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تاب‌آوری استان حداقل برای سه ماه تأمین باشد.

وی افزود: همه دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی باید وضعیت ذخایر را به‌صورت مستمر پایش کنند و کمبود‌های احتمالی را با پیگیری در سطح استانی و ملی برطرف سازند تا در تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم مشکلی ایجاد نشود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت ذخیره‌سازی حداقل سه هزار تن مرغ منجمد در استان تأکید کرد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام باید با استفاده از ظرفیت سردخانه‌های دولتی و بخش خصوصی، برنامه‌ریزی لازم را برای تأمین و نگهداری این میزان مرغ منجمد انجام دهد.