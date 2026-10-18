به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ موافق دهدشتی به مناسبت هفته استاندارد با تبریک روزاستاندارد به فعالان عرصه کیفیت، صنعتگران و بازرگانان اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران در مدل نوین مدیریتی خود، کالا‌ها و خدمات را بر پایه ریسک به چهار سطح (کم، متوسط، بالا و خیلی بالا) دسته‌بندی کرده است تا تمرکز و توان نظارتی پیشینی و پسینی، بیش از پیش بر حوزه‌های موثر بر سلامت و ایمنی جامعه معطوف شود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه نظارت بر بازار افزود: پس از اجرای موفق طرح نظارت بر بازار نوشت‌افزار در شهریورماه، هم‌اکنون طرح پایش و بازرسی ویژه بر محصولات لبنی، آزمون نازل‌های سوخت مایع در جایگاه‌ها و کالیبراسیون و سنجش ترازو‌های طلافروشی‌های سطح استان با جدیت در دست اجرا است.

مدیرکل استاندارد بوشهر با تاکید بر حمایت عملی از رونق تجاری استان بیان کرد: یکی از شاخص‌های برجسته تسهیل تجارت، سرعت‌بخشی به تعیین تکلیف کالا‌های تجاری است در همین راستا با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان، میانگین زمان پاسخگویی به رجوعات و استعلامات گمرکی در استان بوشهر به ۱.۱۲ روز کاهش یافته که این امر نقش موثری در جلوگیری از رسوب کالا و کاهش هزینه‌های انبارداری دارد.

موافق دهدشتی بیان کرد: تسهیل تجارت به‌هیچ‌وجه به معنای چشم‌پوشی از ایمنی و سلامت عمومی نیست؛ همکاران ما بدون کمترین اغماض، آزمون‌ها و انطباق استاندارد را بررسی می‌کنند و در همین مسیر، تاکنون از ورود و ترخیص ۲۷ محموله کالای غیراستاندارد (اعم از تجاری و ملوانی) جلوگیری و مراتب عدم انطباق رسماً به گمرک اعلام شده است.

وی به برنامه‌های حوزه مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استاندار محترم در شورای استاندارد استان، ورود به حوزه استانداردسازی مصرف انرژی ساختمان‌های اداری مصوب شد و هم اکنون بخش عمده ادارات استان در مرحله تشکیل اظهارنامه و بازرسی فنی برای دریافت رده انرژی معتبر با هدف کاهش ناترازی انرژی قرار دارند.

مدیرکل استاندارد بوشهر درباره سازوکار نظارت بر واردات خودرو‌های با کارکرد کمتر از ۵ سال به منطقه آزاد تجاری – صنعتی بوشهر توضیح داد: ورود و بازرسی فنی خودرو‌ها بر مبنای تایید نوع (TA) و استاندارد‌های انطباق (Homologation) سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود ارزیابی شاخص‌های فنی، سال ساخت، پیمایش (کیلومتر) و الزامات ایمنی توسط شرکت‌های بازرسی معتمد صورت می‌گیرد و ترخیص نهایی منوط به صدور گواهینامه انطباق (COC) خواهد بود.

وی تاکید کرد: مقدمات انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان استاندارد و منطقه آزاد بوشهر در دست اقدام است تا ضمن تسهیل قانونی امور تجار و سرمایه‌گذاران، از ورود هرگونه خودرو یا کالای بی‌کیفیت و غیرایمن به مرز‌های استان قاطعانه جلوگیری شود.