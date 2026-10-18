وزیران امور خارجه ایران و پاکستان طی تماس تلفنی، آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در بغداد حضور دارد، ظهر امروز یکشنبه با محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

طرفین در این تماس تلفنی، ضمن مرور برخی مسائل دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای در خصوص روند دیپلماسی با هدف کاهش تنش و برقراری ثبات در منطقه غرب آسیا نیز رایزنی و تبادل نظر کردند.