رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران گفت: منابعی که تولیدکنندگان در اختیار اتاق ایران قرار می‌دهند به جای حل مشکلات تولید، صرف ساختمان سازی یا سپرده گذاری در بانک‌ها می‌شود.

بهرام شکوری در حاشیه سی و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما افزود: براساس گزارش سال ۱۴۰۴، اتاق ایران حدود ۷ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان منابع و حدود ۳ هزار میلیارد تومان مصارف داشته است؛ یعنی ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مازاد، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم درآمد از سود سپرده‌های بانکی داشته است.

وی گفت: فعالان اقتصادی از محل فروش‌های خود و سود خود، منابعی را در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار می‌دهند، بخشی از این منابع مازاد بر نیاز‌ها و هزینه‌های جاری اتاق است که می‌تواند صرف حوزه‌های صادراتی و بازاریابی بین المللی شود و به توسعه اقتصادی بنگاه‌ها کمک کند.

شکوری افزود: در گزارش اتاق، در ردیف مصارف برای دو ردیف مشخص حمایت از تشکل ها، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و در اعتبار یکی از طرح‌های پژوهشی که ۳۰ میلیارد تومان بود، فقط کمتر از ۸ درصد آن هزینه شده است، در اتاق تهران نیز از هزار و نهصد میلیارد تومان منابع، فقط ۷۷۰ میلیارد تومان مصرف شده است.

رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران افزود: منابعی که از فعالیت تولیدکنندگان تامین می‌شود، باید در خدمت حل مشکلات تولیدکنندگان باشد، ما منابع کافی برای حل مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان را داریم، اما صرف ساختمان سازی شده است یا در بانک‌ها سپرده گذاری شده است.

وی گفت: اتاق ایران نه شرکت ساختمانی است و نه بانک که بدنبال سود سپرده گذاری باشد، این منابع باید به حل مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.