رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پیام تصویری ارسالی به همایش مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات اوقاف سراسر کشور، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را محور اصلی تمدن‌سازی در چهل سال دوم انقلاب دانست و بر ضرورت پر کردن شکاف دیجیتال کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در این پیام تصویری با اشاره به ترور رهبران، فرماندهان و دانشمندان کشور توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: خون شهیدان سرمایه معنوی و معنایی گران‌بهایی است که باید پاسدار آن باشیم و عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران را حفظ کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تمدن‌سازی ایران اسلامی در چهل سال دوم انقلاب و پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، افزود: در این مقطع به قله‌هایی دست پیدا کرده‌ایم و باید به عزت سیاسی در جهان برسیم؛ مسیری که با شهادت شهیدان طی شده است.

خاموشی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی و توطئه‌های دشمنان علیه ایران از جمله حمله صدام و حمایت ده‌ها کشور از او، گفت: دشمنان به دیوار‌های شهر نوشتند که ما اینجا هستیم، اما مردم ایران با نثار خون صد‌ها هزار شهید، آنها را از سرزمین خود پاک کردند و امروز نیز با ایستادگی، ارزش‌های انقلاب را حفظ کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نظام سلطه دریافته است که نمی‌تواند مقاومت را از بین ببرد، تصریح کرد: امروز پرچم ایران در کنار پرچم رهبر معظم انقلاب هر شب بلند است و جهانیان می‌دانند که چرا ما این کار را انجام می‌دهیم؛ ایران اسلامی امروز بسیار توانمند است و امکان برون‌رفت از بحران‌ها را دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت «جنگ فناوری» گفت: علم امروزی بر زندگی عادی، خانوادگی و اجتماعی ما تأثیر می‌گذارد؛ از ارتباطات گرفته تا هوافضا و دریا. نمی‌توان زندگی را بدون فناوری پیش برد.

وی خواستار ارائه گزارش وضعیت فعلی فناوری کشور در رقابت جهانی شد و افزود: باید بدانیم در چه خط‌هایی عقب مانده‌ایم و در چه خط‌هایی باید پیشرفت کنیم؛ ما مواد اولیه و متریال بسیاری در ایران داریم، اما باید شکاف دیجیتال را پر کنیم.

خاموشی با طرح پیشنهاد بهره‌گیری از هوش مصنوعی در امور کارشناسی گفت: اگر این کار جا بیفتد، نیاز به حضور فیزیکی چند نفر برای یک کار نیست و نرم‌افزار می‌تواند با امکان اعتراض و کنترل، آن را انجام دهد

وی در ادامه به ایده «کارمند مجازی» اشاره کرد و گفت: بسیاری از کار‌های اداری مانند اجاره، تحویل گرفتن یا اظهارنامه‌ها را می‌توان به هوش مصنوعی سپرد تا با طرف مقابل مذاکره کند، تماس بگیرد و پاسخ دهد.

خاموشی همچنین بر استفاده از سیستم‌های آنلاین در مزایده‌ها برای ارائه نظر نماینده قانونی تأکید کرد و گفت: باید فکری برای به کارگیری هوش مصنوعی در زندگی، اقتصاد و درمان کرد.

وی در پایان با اشاره به نقش دانش‌بنیان‌ها در کاهش هزینه‌های درمان تصریح کرد: در عصر حاضر، هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال بسیار اهمیت دارند و ما باید از این فرصت استفاده کنیم تا در رقابت جهانی عقب نمانیم.